La Escuela 6033 Gobernadores Cullen, conocida popularmente como «la escuela grande” volvió a ser vandalizada.

Aunque está a metros de una sede policial, delincuentes lograron ingresaron al edificio y provocaron varios destrozos que afectarán el funcionamiento del establecimiento educativo.

Los ladrones habrían accedido por el patio ubicado junto a calle Córdoba, donde está de la bandera, y forzaron la reja y luego la puerta del parabólico. Luego rompieron una ventana del depósito donde se guardan los materiales de Educación Física de donde robaron pelotas y otrtos elementos.

También forzaron la cerradura del sector del comedor para ingresar a la cocina pero aparentemente no lo habrían logrado, aunque se esperan más detalles para confirmar si hay más roturas o faltantes.

Las autoridades de la escuela están completando el relevamiento de los daños y la verificación de objetos faltantes, mientras los peritos policiales continúan la investigación.