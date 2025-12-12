Según el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), el 2025 presenta una paradoja: el precio internacional del barril de petróleo cayó un 13% en los últimos doce meses, pero el precio de la nafta de surtidor no para de crecer.

El relevamiento arroja que la nafta súper aumentó en promedio un 43% en 2025, muy por encima de la inflación acumulada del período, que fue del 25%. Asimismo, subió 281% en dos años. Lo mismo ocurrió con el resto de los combustibles, todos con alzas muy por encima de la evolución general de los precios.

El informe recuerda además que el Gobierno Nacional eliminó la obligación de informar los aumentos, lo que derivó en un escenario de subas sorpresivas: solo en el último mes hubo tres incrementos aplicados sin previo aviso a los consumidores.

EN NÚMEROS

En Rosario, llenar un tanque de 50 litros de nafta súper en diciembre costó $89.650, un 43% más que en enero. En Santa Fe, un camionero necesitó $65.940 para llenar su tanque de gasoil común, es decir, $21.420 más que a inicio de año, una suba del 48%.

Variación de los precios entre enero y diciembre:

* Nafta súper: de $1.239 a $1.777 (+38%)

* Nafta premium: de $1.483 a $2.044 (+38%)

* Gasoil común: de $1.269 a $1.805 (+42%)

* Gasoil premium: de $1.478 a $1.997 (+35%) ​ ROSARIOPLUS