A partir del miércoles 1° de octubre se modifica el estacionamiento en ciertos tramos que, de contar con estacionamiento a 45° pasarán a la modalidad paralelo al cordón.

En el marco del plan de ordenamiento y modernización del tránsito la Municipalidad de Rosario implementa el estacionamiento paralelo al cordón en sectores hasta ahora a 45° con el objetivo de mejorar el flujo del tránsito. Además, se habilitarán boxes destinados a estacionamiento de motos para mejorar las condiciones de transitabilidad para las y los peatones sobre la vereda.

Desde el miércoles 1º de octubre entrará en vigencia dicha modificación que ofrece respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos y vecinas, y teniendo en cuenta el crecimiento del parque automotor en Rosario se propone un cambio de disposición en algunas calles del área central con la finalidad de mejorar las condiciones del tránsito al generar más espacio de circulación en la calzada eliminando el estacionamiento a 45º lo cual reduce los tiempos y las interrupciones propias de las maniobras necesarias para estacionar, cabe señalar que todos los vehículos cuentan con elementos de seguridad para una detención segura en calles con pendiente.

Previo a la implementación todas las calles afectadas estuvieron intervenidas con recambios de señalética y nueva demarcación, lo que permite mejor visibilidad y dinámica del uso del espacio. Así como también, este plan está siendo acompañado con divulgación e información por parte de equipos de Cercanía para las y los vecinos de dichas zonas .

Pasan de 45º a paralelo al cordón en 26 cuadras:

Córdoba entre Buenos Aires y Av. Belgrano

Mendoza entre Alem y Ayacucho

Ricardone entre Corrientes y Mitre

San Martín entre Urquiza y Catamarca

Necochea entre 3 de Febrero y Mendoza

Colon entre Av. de la Libertad y 3 de Febrero

Ayacucho entre 3 de Febrero y Av. de la Libertad

Alem entre Rioja y San Juan

1° de Mayo entre San Luis y Córdoba

Maipú entre San Lorenzo y Urquiza

Catamarca entre San Martín y Sarmiento

San Luis entre 1° de Mayo y Alem

San Juan entre Av. de la Libertad y 1° de Mayo

Rioja entre L. N. Alem y Primero de Mayo

Una particularidad es que en el tramo de la cortada Ricardone, entre calles Corrientes y Mitre, está contemplado habilitar el estacionamiento paralelo al cordón en ambas manos.

Estacionamiento para motos

En tanto, en la zona comprendida por calles Jujuy, Alvear, Cochabamba, y Juan Manuel de Rosas, 309 boxes de estacionamiento que son ocupados por automóviles se habilitarán para motos. El objetivo es evitar el estacionamiento en veredas para mejorar las condiciones de transitabilidad para las y los peatones.

Además se habilita el estacionamiento en determinadas intersecciones, dando respuesta a solicitudes de vecinos y vecinas, y las actividades que se desarrollan en el entorno:

Urquiza de Mitre a Corrientes y de Sargento Cabral a San Martín

Rioja de Laprida a Buenos Aires

Buenos Aires de 3 de Febrero a Córdoba

Mitre de Urquiza a San Luis

San Luis de Entre Ríos a Sarmiento

San Juan de Entre Ríos a Maipú

Mendoza de Sarmiento a Buenos Aires

San Lorenzo de Laprida a Buenos Aires

Plan de ordenamiento y modernización del tránsito

Cabe destacar que estas medidas se complementan además con la puesta en marcha del Sistema de Detección Electrónico de Infracciones de Tránsito con puntos fijos y móviles, a partir de la incorporación del videocontrol; así como también la incorporación del uso de tecnologías innovadoras en relación a la nueva licitación de semáforos y la actualización del sistema de estacionamiento medido.

De esta manera, la Municipalidad continúa trabajando en la implementación de diferentes políticas de movilidad en la ciudad con el objetivo de establecer mejoras en las condiciones de transitabilidad, ordenar el espacio vial y una mejor convivencia en el espacio público.