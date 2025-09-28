Cómo los algoritmos de las redes sociales moldean el cerebro adolescente



Lo que consumen los niños y adolescentes en redes no es casualidad: detrás hay algoritmos que deciden qué mostrar y con qué frecuencia. Expertos advierten que este mecanismo puede afectar autoestima, concentración y desarrollo emocional, al fomentar comparaciones, gratificación inmediata y ansiedad, especialmente en una etapa clave de formación.

Nota original en: GIZMODO