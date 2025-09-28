El 28 de septiembre de 1895 falleció en Francia Louis Pasteur, químico, físico, matemático y bacteriólogo cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en el campo de la microbiología moderna.

En agosto de 1847 obtuvo su Doctorado en Ciencias en la Facultad de Ciencias de París. Años más tarde, en 1854, fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Lille. En 1857, desempeñó el cargo de director de estudios científicos de la Escuela Normal de París, cuyo laboratorio dirigió a partir de 1867.

Descubrió la pasteurización

Gracias a su trabajo se conoció la técnica de la pasteurización, que consiste en eliminar parte o todos los gérmenes de un producto elevando su temperatura durante un corto tiempo. Actualmente, es el proceso que garantiza la seguridad de numerosos productos alimenticios del mundo.

El descubrimiento de las enfermedades infecciosas

Louis Pasteur desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. La misma estableció que toda enfermedad infecciosa tiene su causa en un ente vivo microscópico con capacidad para propagarse entre las personas. En esa época, se creía que las enfermedades venían por un desequilibrio de los humores del cuerpo, teoría adoptada por los filósofos y médicos de las antiguas civilizaciones griega y romana. Según esta forma de pensamiento, existía en el cuerpo cuatro humores que daban lugar a cuatro temperamentos distintos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. De esta manera, todas las enfermedades y discapacidades resultarían de un exceso o un déficit de alguno de estos cuatro humores.

El padre de la antisepsia moderna, Joseph Lister, siguió los consejos de Pasteur y sistematizó sus ideas. Realizó cambios radicales en el modo en el que se realizaban las operaciones: los doctores debían lavarse las manos y utilizar guantes, y el instrumental quirúrgico debía esterilizarse justo antes de ser usado. Una serie de pasos que todavía hoy se usan en todos los quirófanos del mundo.

La vacuna contra la rabia

Además, Pasteur creó una vacuna utilizando el propio patógeno que causaba la enfermedad en los seres humanos. Así que es que desarrolló la vacuna antirrábica. Luego de varios años de realizar distintas pruebas en animales, en 1885 se presentó la oportunidad de probar la vacuna en un ser humano. Un niño había sido mordido por un perro con rabia, una enfermedad letal. A pesar de que no era médico, Pasteur decidió vacunarlo y el niño se salvó.

Pasteur siguió investigando durante los años siguientes y en 1888 se fundó el Instituto que lleva su nombre, dedicado al estudio y prevención de las enfermedades infecciosas.

Cuando tenía 45 años, Pasteur sufrió un derrame que paralizó parcialmente su lado izquierdo. Años más tarde padeció otro derrame que empeoró su salud. Finalmente falleció a los 72 años. En Francia lo trataron como un héroe nacional y fue velado en la Catedral de Notre Dame. En la actualidad, Pasteur es recordado como uno de los fundadores de la medicina preventiva.

TELAM