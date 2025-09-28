El próximo viernes 10 de octubre, Rosario será escenario de una fiesta popular única: el Dúo Coplanacu, integrado por Julio Paz y Roberto Cantos, celebra sus 40 años de trayectoria con la histórica “Peña de los Copla”, en el Complejo Forest (Brown 3198).

Las entradas anticipadas ya están disponibles en elaserradero.com.ar.

Una edición histórica:

La celebración en Rosario no será una peña más. Para esta ocasión, las fronteras entre géneros se desdibujan con una grilla que promete una noche inolvidable. El gran cierre estará a cargo de “Los Lirios de Santa Fe”, que pondrán a todos a bailar con su inconfundible cumbia santafesina.

También subirán al escenario:

Néstor Garnica, violinista santiagueño reconocido como uno de los máximos referentes del folklore actual, dueño de un estilo vibrante que lo convirtió en una figura infaltable en los principales escenarios folclóricos del país.

Diego Arolfo, cantante y compositor santafesino, integrante del cuarteto de Chango Spasiuk, que presentará su proyecto chamamecero “Volver en guitarra”.

Lorena Bogado, cantora y gestora cultural rosarina, referente indiscutida de la ciudad, impulsora de proyectos colectivos y reconocida luchadora por los derechos de los músicos y la igualdad de género en la música argentina.

Ñaupa Cunan, dúo de estilo santiagueño formado por Lisandro Ruiz y Nahuel Ruiz, que propone un repertorio que une lo ancestral y lo actual en chacareras, gatos, escondidos y zambas.

Dúo RYA (Ramiro Cabral y Axel Sanagua), jóvenes talentos que representan la nueva generación del folklore rosarino, con frescura y proyección, sumando nuevas voces a la tradición musical.

Una peña con historia y futuro:

La Peña de los Copla nació en Córdoba el 5 de mayo de 1985 y desde entonces se convirtió en un ritual cultural del folklore argentino, con espíritu familiar y participativo. Más que un espectáculo, es un espacio de encuentro, música y fraternidad donde el público, los artistas y la danza se funden en una misma celebración.

En estas cuatro décadas, Coplanacu construyó un legado que trasciende la música: la peña es una marca de identidad de la cultura popular argentina, un faro de resistencia artística y un fogón que sigue encendido.

Una fiesta para Rosario

Con la producción de “Camalotus”, “El Aserradero” y el programa de radio “La Canción Quiere”, la Peña de los Copla llega a Rosario para celebrar el arte como forma de encuentro. Será una noche en la que convivirán chacareras, zambas, chamamé, cumbia y nuevas expresiones artísticas en un gran homenaje a la cultura popular argentina.

“Mientras haya una copla, un bombo, una guitarra y una ronda de gente dispuesta a escuchar, la Peña seguirá siendo faro, fogón y fiesta”, aseguran los Copla.

👉 Fecha: Viernes 10 de octubre

👉 Lugar: Complejo Forest – Brown 3198, Rosario

👉 Entradas anticipadas: elaserradero.com.ar

