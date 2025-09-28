El problema de los bosques y selvas en Argentina



El bosque es un ecosistema complejo formado por plantas, animales, hongos o moneras, de diferentes especies, que interaccionan en un medio determinado: nacen, crecen, los unos se alimentan de los otros, mueren y se descomponen.

Este micro sitio explora algunas de las interrelaciones presentes entre los organismos diversos que forman parte del bosque y los elementos bióticos y abióticos que componen los ecosistemas forestales.

La pérdida de unos 13 millones de hectáreas de bosques al año, que da lugar a un 12 % de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en el mundo, hace que sea vital luchar contra la deforestación.

En Argentina, Los bosques y selvas, además de concentrar biodiversidad considerable, juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Son nuestra esponja natural y paraguas protector. Cuando perdemos bosques nos volvemos más vulnerables ante las intensas lluvias y corremos serios riesgos de inundaciones.

Pocos candidatos delinean el valor del Sistema de Áreas Naturales Protegidas como elemento fundamental para el desarrollo del país en temas como: turismo, investigación científica, identidad, cultura. Es necesario conocer qué proponen para asegurar la conservación de estas áreas y su financiamiento.

Es por este motivo, que se pide a la Diputada Nacional María Gabriela Burgos quien está demorando la Ley de Delitos Forestales en el Congreso de la Nación. El proyecto fue presentado por Greenpeace Argentina hace casi un año y está frenado en la comisión de Legislación Penal que preside la representante jujeña.

Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa.

Hay pocas cosas que inspiren más a los encargados de la formulación de políticas que las historias exitosas que se recaban en terreno. Mientras se preparan los negociadores de todo el mundo para las próximas reuniones sobre el clima convocadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Diputada Burgos debe convocar en forma urgente a la Comisión de Legislación Penal a tratar la Ley de Delitos Forestales. Mientras su votación se demora, los desmontes ilegales avanzan.

Es importante para el pais adherirse al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) ya que es una alianza mundial que se ha convertido en una de las principales plataformas de intercambio de conocimientos sobre la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, conservación y gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales de carbono (REDD+), un mecanismo de financiamiento mediante el cual los países desarrollados pagan por el carbono que queda retenido en los bosques que los países en desarrollo protegen en lugar de talarlos ya que aportar valor a los bosques en pie y remunerar países con financiamiento para las reducciones verificables de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques y el uso sostenible de los recursos forestales y la conservación de la biodiversidad.

Fuente: NuestroClima.com