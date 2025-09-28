1964 – HISTORIETA MAFALDA.

El semanario Primera Plana comienza a publicar en Buenos Aires la historieta Mafalda, creación del humorista gráfico Quino (Joaquín Lavado) que se convertiría en un clásico del género.

1547 – MIGUEL DE CERVANTES. Nace, el 29 de septiembre, en la ciudad española de Alcalá de Henares el escritor y dramaturgo Miguel de Cervantes Saavedra, autor de “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, considerada la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Es además el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia.

1899 – LADISLAO J. BIRO. Nace en Budapest el inventor húngaro Ladislao Biro, radicado en 1940 en la Argentina, donde adoptó la ciudadanía argentina y creó el bolígrafo o “birome”, que patentó en Buenos Aires en 1943. Es autor de 32 inventos y en su honor cada 29 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Inventor.

1902 – EMILE ZOLA. A los 62 años de edad muere en París el escritor francés Émile Zola, uno de los máximos representantes del naturalismo y figura central de la literatura europea del siglo XIX. Zola tuvo un papel central en la revisión de la condena a Alfred Dreyfus, un militar de origen judío culpado falsamente de espionaje.

1912 – MICHELANGELO ANTONIONI. Nace en la comuna italiana de Ferrara el cineasta Michelangelo Antonioni, ganador de tres premios del Festival Internacional de Cine de Cannes y una de las grandes figuras del cine italiano de la segunda mitad del siglo XX. Filmó 37 películas, entre ellas Blow-up (1966), basada en el relato «Las babas del diablo», de Julio Cortázar.

1935 – JERRY LEE LEWIS. Nace en el pueblo de Ferriday (Luisiana, EEUU), el pianista y cantante estadounidense Jerry Lee Lewis, apodado “The Killer” (el asesino), pionero del rock and roll y uno de los músicos más influyentes del siglo XX.

1940 – NICOLA DI BARI. Nace en la comuna italiana de Zapponeta el cantautor Nicola Di Bari, ganador del Festival de San Remo en 1971 y 1972. Grabó una treintena de discos.

1951 – MICHELLE BACHELET. Nace en Santiago de Chile la médica y dirigente socialista Michelle Bachelet, quien fue presidenta chilena por dos períodos, entre 2006 y 2010 y desde 2014 a 2018. Fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

1985 – FERNANDO REDONDO. Con los colores de Argentinos Juniors debuta en Primera División el mediocampista Fernando Redondo, de 16 años, quien se conviertirá uno de los mejores del mundo en su puesto. Fue en el partido que “el Bicho” empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Jugó en la selección argentina y fue figura en el Milán italiano y el Real Madrid español.

2013 – JUAN R. RIQUELME. El mediocampista Juan Román Riquelme alcanza la marca de Silvio Marzolini como el jugador con más partidos disputados con la camiseta boquense en La Bombonera: 194. Fue en el partido que Boca le ganó 2-0 a Quilmes. Con el tiempo, Riquelme superó la marca de Marzolini al llegar a los 206 partidos.

DÍA DEL CORAZÓN. Se celebra el Día Internacional del Corazón, instituido en 2000 con el fin de difundir masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. La Federación Mundial del Corazón calcula que más de 17 millones de personas mueren cada año en todo el mundo a causa de enfermedades cardíacas.

DÍA DEL INVENTOR. En honor de Ladislao Biró, inventor de la famosa «Birome» y 32 patentes en total.

Efemérides del 29 de septiembre.

NUEVAREGION.COM + TELAM