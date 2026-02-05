Un tenista español denunció que recibió amenazas en su teléfono celular antes de jugar un partido por los octavos de final del Rosario Challenger, que se disputa en el Jockey Club de Rosario.

Según fuentes policiales, el deportista se presentó, este miércoles, en la Comisaría 17.ª para denunciar que recibió una serie de mensajes vía WhatsApp, desde un número con característica de Rosario, con amenazas contra su familia. Las intimidaciones apuntaban a forzar una derrota del español ante el argentino Valerio Aboian.

En su demanda, Nikolas Sánchez Izquierdo aportó capturas de mensajes y registros de llamadas como pruebas concretas de la amenaza. El episodio se produjo horas antes del partido de octavos de final, el cual se demoró más de una hora por este hecho.

El tenista español, que finalmente perdió el partido, tenía mejor ranking ATP que su adversario, por lo que se sospecha que la amenaza tenía que ver con una apuesta ilegal.

Fuentes policiales indicaron que se inició una investigación para rastrear el origen de la línea telefónica desde la cual se enviaron las amenazas. El objetivo es determinar si el hecho está vinculado al ámbito deportivo o a otros intereses delictivos, relacionados con apuestas. ​ ROSARIOPLUS