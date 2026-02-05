ChatGPT y DeepSeek entraron en una partida de Dragones y Mazmorras como conejillos de Indias. Lo que ocurrió durante el juego dice más del futuro de la IA de lo que parece



Investigadores conectaron varios modelos de lenguaje a un motor de D&D para observar cómo gestionan reglas, recursos y estrategia a largo plazo. El comportamiento cambia con el tiempo y deja pistas sobre los desafíos reales de desplegar IA en tareas complejas y sostenidas.

Nota original en: GIZMODO