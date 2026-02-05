Uno de los múltiples aspectos que distingue a la Argentina a nivel mundial, es que se encuentra entre los países que más carnes rojas consumen por habitante, junto a Estados Unidos, Uruguay y Australia.

Y 2025 no fue la excepción: lejos de las versiones que hablaban sobre una reducción de la demanda de este tipo de alimentos, cada argentino comió más carne bovina, aviar y porcina que en 2024, según un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP).

“Aumentó el consumo per cápita de carnes en Argentina durante 2025. Los datos reflejan una mayor diversificación en la ingesta de proteínas. Se destacan la carne porcina y aviar como las principales dinamizadoras del consumo total de carnes”, resumió la dependencia agropecuaria.

LOS DATOS DEL CONSUMO DE CARNES

Puntualmente, de acuerdo con información relevada por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, hubo un incremento de 112,16 kilogramos consumidos per cápita en 2024 a 116,4 kilogramos, “consolidando la tendencia de aumento del consumo interno”.

Este crecimiento se observa en las tres principales categorías:

Carne bovina: aumentó de 48,49 kg en 2024 a 49,92 kg en 2025. (2,94%)

aumentó de 48,49 kg en 2024 a 49,92 kg en 2025. (2,94%) Carne porcina: registró un incremento significativo, pasando de 17,42 kg a 18,89 kg per cápita. (8,44%)

registró un incremento significativo, pasando de 17,42 kg a 18,89 kg per cápita. (8,44%) Carne aviar: creció de 46,25 kg a 47,68 kg (3,07%)

“Por otro lado, cabe mencionar que este incremento en el consumo de las 3 carnes es el más alto tomando la serie 2020-2025”, añadieron desde la SAGYP.

LA CARNE VARÍA SU DIETA

Como puede observarse, los resultados reflejan una mayor diversificación de la ingesta de proteínas animales, destacándose el desempeño del consumo de carne porcina (+1,47kg) y aviar (+1,42kg) como las principales dinamizadoras del crecimiento del consumo total de carnes, consolidando una tendencia estructural de los últimos años.

“Estos resultados dan cuenta del trabajo llevado adelante para fortalecer la producción, mejorar la competitividad y garantizar el acceso de la población a alimentos de calidad nutricional”, cerró la Secretaría.

