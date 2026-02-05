PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Durante la pandemia de COVID, publiqué un libro titulado El Occidente Blanco: una mirada al espejo. En ese momento, no me imaginaba que solo unos años más tarde la dinámica que describí se volvería tan cruda, tan violenta y tan abiertamente visible.

Hoy en día, muchos luchan por entender lo que está sucediendo en los Estados Unidos, y cómo se ve el poder radicalizado cuando se siente amenazado. Este momento no se trata fundamentalmente de inmigración, seguridad o geopolítica. Se trata del colapso de la autoridad moral del Occidente Blanco y su giro hacia la dominación racializada como medio de supervivencia.

Las acciones de ICE y la creciente militarización de las calles de las ciudades de Estados Unidos se enmarcan oficialmente como respuestas a un “problema migratorio”. En la práctica, funcionan como un blanqueamiento de los principales centros urbanos multiculturales de Estados Unidos. El personal militar patrulla los vecindarios, apuntando a las comunidades latinas y a las personas de color. Los inmigrantes cualificados ya no están exentos. El asalto a las visas H-1B ha llevado a miles de familias indias a la crisis, con empleos, estatus legal y estabilidad despojadas de la noche a la mañana. Esto no es un fracaso político; es una intención ideológica.

Pocos creían que Estados Unidos llegaría tan lejos. Sin embargo, el patrón no es nuevo. ¿Por qué Venezuela? Como observó Craig Murray en “Trump, Pirata del Caribe”, la política venezolana es “básicamente racial”. La ofensa no fue simplemente un desafío político, sino el hecho de que el poder fue ejercido por un gobierno que no era lo suficientemente blanco, y que su petróleo fluía hacia potencias hegemónicas no blancas como China y Rusia.

Mientras tanto, Europa sigue siendo peligrosamente complaciente. Muchos europeos continúan viendo a Rusia o China como mayores amenazas que lo que se ha convertido Estados Unidos, mientras que indirectamente apoyan la guerra en Ucrania y el asalto a Gaza. Al hacerlo, permiten la propagación de los movimientos de supremacía blanca y de extrema derecha en todo el continente. El aparato de propaganda funciona de manera eficiente: la islamofobia, el pánico antiinmigrante y las narrativas anti-LGBTQ+ y anti-trans circulan libremente, normalizando la exclusión y el miedo.

Estados Unidos no está en guerra con Europa, a pesar de la retórica popular. Está en guerra con la expansión del poder político, económico y cultural no blanco dondequiera que surja, incluso dentro de las propias sociedades europeas. Esto crea fricción con la Unión Europea, cuyo marco legal obliga a los Estados miembros a aplicar leyes comunes, muchas de las cuales protegen los derechos humanos y prohíben la discriminación. Estos marcos imponen la diversificación social y cultural, precisamente lo que el Occidente Blanco resiste. La reacción es visible en Hungría, Polonia e Italia.

La hostilidad de Trump hacia las Naciones Unidas no se trata principalmente de autoridad institucional. Los Estados Unidos no abandonaron el Consejo de Seguridad. Más bien, el Occidente Blanco ha ido más allá de su período de culpabilidad, sobre el colonialismo, la esclavitud y el genocidio, y ahora está desmantelando activamente la arquitectura humanitaria construida en los últimos ochenta años.

La blancura, entendida aquí no como identidad individual, sino como una estructura de poder global arraigada en la jerarquía racial, ya no se siente obligada a financiar el desarrollo en países no blancos, apoyar los sistemas de salud globales o mantener iniciativas como el tratamiento del VIH y la prevención de enfermedades. En un artículo reciente de Semafor, el CEO de la Fundación Gates, Mark Suzman, advirtió que los filántropos están “perdiendo el argumento” de la ayuda extranjera, incluso cuando los recortes presupuestarios impulsan el aumento de la mortalidad infantil. La retirada de Estados Unidos de 46 agencias de la ONU, incluida la Organización Mundial de la Salud, permite la redirección de recursos lejos de la cooperación multilateral y hacia la coerción, económica, política y militar, contra instituciones, estados y poblaciones que resisten la supremacía estadounidense.

Igual de llamativo es el silencio de Europa. Ninguna gran potencia europea ha dado un paso adelante para compensar la retirada de Estados Unidos o para asumir el liderazgo dentro del sistema de la ONU. En cambio, los gobiernos europeos profundizan su inversión en el militarismo estadounidense, incluso cuando el orden multilateral se erosiona bajo ellos. Y en América del Sur, las élites blancas continúan aceptando el papel del “patio trasero de los Estados Unidos”, movilizando movimientos de derecha para preservar el poder y el control social. Esta alineación impide que poblaciones más amplias articulan identidades políticas, culturales e históricas autónomas fuera de la sombra del Occidente Blanco.

Nada de esto era imprevisible. Lo que está sucediendo en Gaza y Palestina era predecible. Lo que está sucediendo en Ucrania se podía prever. Lo que está sucediendo a través de ICE era previsible. El fracaso no es una falta de advertencia, sino una negación a creer. No creíamos que pudiera llegar tan lejos.

Muchos latinos que votaron por Trump no creían que serían deportados. Los inmigrantes calificados no creían que el estatus legal dejaría de ofrecer protección. Europa no creía que Estados Unidos desmantelara la orden humanitaria que una vez afirmó dirigir. Confundimos la estabilidad con la permanencia y el poder de la moderación.

Hasta que no enfrentemos el sistema de creencias que normaliza la dominación, la jerarquía y el miedo racializado, el movimiento hacia adelante seguirá siendo imposible.

La historia ofrece un recordatorio brutal. En 1940, Francia poseía un ejército más fuerte que Alemania. Sin embargo, los planificadores militares franceses no creían que Hitler tomaría la ruta “imposible”: a través de las Ardenas, a través de bosques, ríos y montañas. Asumieron que la racionalidad, el precedente y los límites se mantendrían.

Estaban equivocados.

En cuestión de semanas, Alemania ocupó el norte de Francia y llegó a Dunkerque.

Hoy, la misma incredulidad nos paraliza. La blancura, como estructura de poder global, ya no busca consenso o legitimidad. Busca la supervivencia a través de la fuerza. La historia no colapsa porque las advertencias estén ausentes, sino porque son descartadas.

David Andersson

