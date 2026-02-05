Cada 5 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1914 – NACE WILLIAM BURROUGHS. Nace en la ciudad de San Luis (Misuri, EEUU) el novelista y crítico social estadounidense William Burroughs, renovador del lenguaje creativo y una de las principales figuras de la Generación Beat, calificación que el escritor nunca aceptó.

1936 – TIEMPOS MODERNOS. Se estrena en la ciudad estadounidense de Nueva York el filme Tiempos Modernos, clásico del cine escrito, dirigido y protagonizado por el célebre actor y cineasta Charles Chaplin. La película es una fuerte crítica a la explotación de trabajadores durante la “Gran Depresión”, el proceso de recesión económica desatado por la severa crisis financiera de 1929.

1958 – CREACIÓN DEL CONICET. Se crea por decreto el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ante la necesidad de contar con un organismo académico que promoviera la investigación científica y tecnológica en el país. Su promotor y primer presidente fue Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina de 1947.

1967 – FALLECE VIOLETA PARRA. A la edad de 49 años se suicida en el distrito de La Reina, en Santiago de Chile, la cantautora y poeta chilena Violeta Parra, destacada figura de la cultura y referente social latinoamericana. La artista, quien padecía una profunda depresión, grabó once discos y actuó en cuatro documentales.

1984 – NACE CARLOS TÉVEZ. Nace en la localidad bonaerense de Ciudadela, en el barrio Ejército de Los Andes, más conocido como Fuerte Apache, el delantero Carlos Tévez, ídolo de Boca Juniors, quien ganó 30 títulos a lo largo de su carrera. El único futbolista argentino que lo supera es Lionel Messi, con 37 títulos en torneos nacionales e internacionales.

1985 – NACE CRISTIANO RONALDO. Nace en la ciudad de Funchal (Madeira, Portugal) el delantero portugués Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, apodado CR7, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Con 451 goles es el máximo goleador histórico del Real Madrid español. Actualmente juega en el Manchester City inglés.

1989 – CHRIS GUEFFROY. Guardianes del sector comunista del Muro de Berlín matan a disparos a Chris Gueffroy, de 20 años, la última persona asesinada por intentar cruzar la extensa valla de 45 kilómetros de largo y 4,2 metros de alto que dividía a la socialista República Democrática de Alemania de la República Federal de Alemania.

1992 – NACE NEYMAR. Nace en el municipio de Mogi das Cruzes (San Pablo, Brasil) el futbolista brasileño Neymar Junior (Neymar da Silva Santos Júnior), habilidoso delantero de la selección de Brasil y del Paris Saint Germain francés. Brilló en el Santos brasileño y en el Barcelona español, donde formó parte de una letal delantera junto a Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez.

2012 – JAZMÍN DE GRAZIA. Muere en su departamento en Buenos Aires, a la edad de 27 años, la popular modelo y panelista televisiva Jazmín de Grazia, víctima de una sobredosis de drogas. Ganó fama por su participación en «Bailando por un sueño», la versión argentina de «Bailando con las estrellas».

2014 – IRON MOUNTAIN. Un incendio arrasa con el depósito de la firma estadounidense de gestión y administración de información Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas. En 2015, la Justicia confirmó que el siniestro fue intencional.

2020 – FALLECE KIRK DOUGLAS. A la edad de 103 años muere en la ciudad de Beverly Hills (California, EEUU) el actor estadounidense Kirk Douglas (Issur Danielovitch Demsky), legendaria figura del cine de Hollywood. Ganó fama por su interpretación del pintor Vincent van Gogh en el filme Lust for Life (1956). En 1996 fue distinguido con un Premio Óscar honorífico.

2022 – ENTIDADES DEPORTIVAS. Se celebra el Día del Trabajador y las Trabajadoras

de Entidades Deportivas en reconocimiento a su labor en el desarrollo de los deportes.

