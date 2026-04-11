La historia de Nutrefeed no comenzó en una oficina de cristal, sino en el barro de los años 80, con una vieja mezcladora de cemento que hoy es reliquia y símbolo de un origen tan humilde como ambicioso.

El doctor Mario Ledesma Arocena, fundador y referente en nutrición, detectó en aquel entonces una carencia fundamental en el sector: el productor agropecuario “tenía el potencial biológico en sus corrales, pero le faltaba la herramienta nutricional” precisa para que su hacienda expresara su verdadera identidad genética.

Lo que nació como un estudio de profesionales dedicados a sembrar la “idea de la necesidad” de nutrir al animal, se convirtió en una compañía que hoy busca hacer historia, integrando tres miradas estratégicas que funcionan con la sincronía de un equipo de alta competencia.

Para el fundador, la nutrición “es el motor invisible” que permite que todas las piezas del engranaje productivo encajen. “Es la base donde la sanidad y la genética se encuentran para generar rentabilidad”, admitió el referente en diálogo con Infocampo.

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Bajo su mando, la premisa se mantuvo inalterable a través de las décadas: buscar soluciones simples que mejoren los números del productor.

Su filosofía, resumida en una frase que marca el norte de la organización, es clara: “Hacer más de lo mismo, pero mejor“. Esta máxima no invita al conformismo, sino a una búsqueda obsesiva por la excelencia en los procesos cotidianos.

“EL 50% DE LA GENÉTICA ENTRA POR LA BOCA”

La importancia de la nutrición animal en Nutrefeed trasciende la mera alimentación. Para los Ledesma, es una cuestión de eficiencia biológica y rentabilidad extrema. Mario padre a menudo suele ser categórico al respecto.

“Si vos no le das de comer adecuadamente a un animal, difícilmente se reproduzca; la reproducción es un requerimiento de lujo. La nutrición impacta desde la concepción hasta el último día de vida del animal”, sostiene el experimentado médico veterinario.

Según el fundador, sin un plan nutricional adecuado, el paquete genético más potente del mercado es incapaz de manifestarse.

Esta visión técnica se traduce en indicadores de conversión reales que impactan directamente en el bolsillo del productor. La brecha entre un sistema eficiente y uno deficiente puede significar hasta un 80% de diferencia en la producción de leche o carne por kilo de materia seca consumida.

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“En un contexto donde los márgenes son cada vez más ajustados, la empresa busca optimizar la eficiencia biológica del rodeo, mejorando la digestión, la respuesta inmunitaria y el aprovechamiento del alimento”, expresó Ledesma.

QLF: REVOLUCIÓN LÍQUIDA QUE OPTIMIZA EL RENDIMIENTO

Hace dos años, la empresa sacudió el mercado con el lanzamiento de QLF, un suplemento líquido diseñado para mejorar la digestión del forraje y optimizar el rendimiento.

Para ampliar su función en la dieta animal, Diego Ledesma Arocena, Gerente General Nutrefeed e Ingeniero en Alimentos, define a este producto como la “estrella” de la compañía, no solo por su composición química, sino por su capacidad de transformar la logística operativa.

“Mientras que tradicionalmente los minerales se han manejado en polvo y bolsas de 25 kilos, con el esfuerzo físico y las pérdidas que ello implica, este sistema introduce una premezcla que se mantiene en solución o suspensión”, sostiene el entrevistado, dejando en claro la garantía de esta “revolución” que se distingue de cualquier otro producto similar.

Diego resalta la eficiencia del sistema con una imagen contundente: “Imagínate que llega un camión cisterna y, apretando un botón, descarga 30 toneladas en una hora. En establecimientos de amplia escala, como feedlots de 50.000 animales, este sistema puede ahorrar varias horas de trabajo diario al optimizar el mezclado“, explicó.

Además, al asperjarse de forma líquida sobre la ración, el suplemento garantiza una distribución uniforme de los minerales y mejora la palatabilidad, incorporando azúcares simples y urea que potencian la respuesta animal de manera inmediata.

EL “EFECTO PUMA”: DISCIPLINA Y HORIZONTALIDAD EN LA GESTIÓN

Esta innovación ha tenido tal recepción que la empresa ya se encuentra en pleno proceso de duplicar la capacidad de su planta para abastecer la demanda creciente.

Sin embargo, el crecimiento no es solo de infraestructura; la incorporación de Mario Ledesma Arocena (hijo) hace poco más de un año ha aportado una dimensión nueva a la estructura corporativa.

Tras una extensa trayectoria en el rugby profesional y como entrenador de Los Pumas, Mario trasladó la lógica del deporte de elite al mundo de los agronegocios. Para el exentrenador, el éxito en cualquier equipo —incluida la empresa familiar— consiste esencialmente en la integridad.

“Para mí, el éxito en cualquier equipo, y la empresa no deja de ser un equipo, es hacer lo que decís que vas a hacer. La clave no reside en la vanidad de los logros finales, sino en la disciplina de generar hábitos y en la capacidad de ser consecuente con la palabra empeñada”, resalta con elocuencia.

Según Diego, la presencia de su hermano logró “subir la vara” para todo el equipo gerencial, inyectando una energía de desafío constante que se derrama hacia todos los colaboradores, quienes hoy sienten que visten la misma camiseta en una organización donde el compromiso es el valor fundamental.

En esa línea, el exintegrante de Los Pumas busca trasladar al ámbito empresarial la cultura de trabajo que forjó durante su carrera en el alto rendimiento, convencido de que la constancia es el verdadero motor de los resultados sostenibles.

Para Mario Ledesma, la clave no reside únicamente en el esfuerzo puntual, sino en la construcción diaria de conductas que ordenen el proceso productivo y fortalezcan la toma de decisiones.

“La disciplina, para que no se vuelva una carga, requiere ir generando hábitos. Una vez que incorporás esos hábitos, el esfuerzo deja de ser protagonista, porque simplemente hacés lo que aprendiste a hacer“, sostiene.

PROFESIONALISMO EN UN MERCADO CONCENTRADO

El escenario actual de la industria presenta desafíos complejos. El mercado está concentrado drásticamente: de aquellos 50.000 tambos de hace unas décadas, hoy restan unos 7.000 establecimientos, pero mucho más tecnificados e integrados.

Ante esta realidad, Nutrefeed dejó de ser un proveedor de insumos cualquiera para transformarse en un laboratorio de campo. La compañía opera sus propios tambos y campos de cría de ciclo completo, donde cada innovación es testeada rigurosamente.

“Nos integramos para ponernos en el lugar del cliente y entender sus problemas reales”, explica Diego Ledesma. Esta validación empírica les permite ofrecer soluciones de logística y servicio que clientes de magnitud exigente requieren con precisión quirúrgica.

En este sentido, la innovación para la familia Ledesma no es solo una fórmula química avanzada, sino la capacidad de asegurar que el producto llegue en tiempo y forma para que la cadena de producción de proteína animal no se detenga jamás.

UN LEGADO FAMILIAR CON MIRADA DE FUTURO

Nutrefeed no solo comercializa suplementos; construye vínculos de confianza y cercanía. Como empresa familiar, los Ledesma asumen la responsabilidad de crecer no solo por una meta económica, sino para dar soporte a las familias que integran su equipo y para acompañar la profesionalización de un productor que es cada vez más exigente.

“Queremos que todos se sientan parte de una familia, generar cohesión y construir lazos sólidos. En el deporte uno juega por una camiseta; en la empresa buscamos exactamente lo mismo, porque cuando existe un verdadero sentido de pertenencia, las personas están dispuestas a trabajar más, mejor y con mayor compromiso. Cuando entendés por qué hacés lo que hacés y hacia dónde vas, el nivel de entrega y de resultados crece de manera exponencial”, setencia el ex rugbier.

Con una mirada que combina experiencia, tecnología y cultura de trabajo, la empresa apuesta a consolidarse en un mercado cada vez más profesionalizado, donde la eficiencia y la logística serán tan determinantes como la genética y la sanidad.

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