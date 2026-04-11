Poder ver y reconocer información en los rostros de las personas es algo de nuestra cotidianidad.

Existe un trastorno neurológico que desafía justamente la comprensión de la percepción humana: la prosopagnosia .

Conocida comúnmente como "ceguera facial" , esta condición altera la capacidad de reconocer rostros familiares, incluido el propio, sin afectar la visión en sí misma.

Mientras que otros aspectos del procesamiento visual como por ejemplo la identificación de objetos y el funcionamiento intelectual permanecen intactos, el trastorno cognitivo aparece sólo vinculado a las caras. Las personas que la padecen pueden identificar otros aspectos de la persona, como la voz o la forma de caminar, pero no pueden asociarlos con un rostro específico.

Esta condición puede causar gran malestar en aquellas personas que lo padecen. Y es que los humanos con muy poco esfuerzo podemos reconocer rostros, y es precisamente por lo cotidiano de esta habilidad que la ceguera facial puede ser un trastorno con algunas consecuencias sociales.

Esta condición resulta poco conocida, y un estudio especializado del 2023 estima que en torno al 3% de la población mundial lo padece. Las personas con prosopagnosia tienden a clasificarse en dos categorías: las que nacen con la afección y las que la adquieren con el tiempo. Estos últimos se considera que puede ser producto de una lesión cerebral.

Tratamiento

Aunque no existe una cura específica para la prosopagnosia, la investigación en este campo está en curso. Se exploran diversas terapias de rehabilitación cognitiva y entrenamiento para mejorar la capacidad de reconocimiento facial. Además, la información y la conciencia pública sobre este tema está creciendo, lo que lleva a una mejor comprensión y apoyo para quienes lo experimentan.

No es sencillo establecer su diagnóstico, y por el momento hay algunas formas de controlarla. Las personas con prosopagnosia a menudo procuran enfocarse en elementos como el color del cabello, el estilo de caminar o las voces para diferenciar a las personas.

Nota original: vidaysalud.com