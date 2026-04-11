La Municipalidad de Rosario lanza una nueva edición de los talleres gratuitos de uso de celular destinados a personas mayores, una propuesta que combina aprendizaje, inclusión y encuentro.

La iniciativa se pone en marcha desde el lunes 13 de abril y se extenderá hasta noviembre, con espacios en los seis distritos de la ciudad para que cada vecina y vecino pueda participar cerca de su casa.

En el marco del Plan de Modernización, estos talleres buscan acercar herramientas digitales de forma simple y acompañada, promoviendo la autonomía en el uso de la tecnología. Es por eso que a lo largo de los encuentros, quienes asistan aprenderán a usar WhatsApp y redes sociales de manera segura, hacer videollamadas, descargar aplicaciones, configurar el teléfono, sacar y compartir fotos y buscar información en internet.

Además de los contenidos prácticos, la propuesta se consolida como un espacio de encuentro. Desde su puesta en marcha en 2024, ya permitió que muchas personas mayores fortalezcan vínculos con familiares y amistades, especialmente a la distancia, y ganen confianza para desenvolverse en un mundo cada vez más digital.

En 2025 la iniciativa contó con 12 espacios de cursado y más de 500 asistentes registrados, reflejando el interés y la necesidad de este tipo de propuestas en los barrios.

DÓNDE Y CUÁNDO

Los talleres son gratuitos, no requieren inscripción previa y se puede asistir directamente en el día y horario más conveniente. Cada espacio cuenta con dos módulos de una hora y media, y las y los participantes podrán sumarse en cualquier momento del año.

Lunes

* Estación Digital del Centro Municipal Distrito Noroeste (Provincias Unidas 150 bis) a las 9:00 y a las 10:30.

* SUM del Centro Municipal Distrito Centro (Wheelwright 1486) a las 13:00 y a las 14:30.

Martes

* Estación Digital del Centro Municipal Distrito Sur (Uriburu 637) a las 9:00 y a las 10:30.

* Sala de reuniones del Centro Municipal Distrito Sudoeste (Francia 4435) a las 13:00 y a las 14:30.

Miércoles

* Estación Digital del Centro Municipal Distrito Oeste (Presidente Perón 4602) a las 9:00 y a las 10:30.

* Auditorio del Centro Municipal Distrito Norte (Warnes 1917) a las 13:00 y a las 14:30.

La propuesta es organizada de manera conjunta por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, y forma parte de una política pública sostenida que busca reducir la brecha digital y garantizar más inclusión en todos los barrios de la ciudad. Se trata de una invitación abierta a aprender, compartir y animarse a dar el paso hacia lo digital. ​ ROSARIOPLUS