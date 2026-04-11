Asambleas y concentraciones en distintos puntos del país y en especial en la región pampeana, se dan en reclamo de una actualización de tarifas. Amenazas de paro.

La semana concluye con cortes en rutas clave de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El conflicto afecta la circulación hacia los principales puertos exportadores y podría escalar. Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país expresaron su preocupación ante las dificultades y afectación en el transporte de cargas de granos.

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, recordó que la “Mesa de Negociación” que funcionaba en conjunto con el sector fue eliminada dado que los propios actores la consideraban “poco funcional” y la percibían como “una instancia obligatoria adicional que complejizaba el sistema”.

En las últimas horas, diversas agrupaciones de transportistas autoconvocados mantienen protestas frente a las rutas en distintos puntos de Buenos Aires y otras provincias. Reclaman un aumento de las tarifas de referencia de carga que oscile entre el 30 y 35 por ciento.

El motivo surge dado el alza que sufrió el combustible desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, que fue de más del 20 por ciento.

Frente a esto, desde el sector reclamaron una mesa de diálogo al Gobierno para solucionar el problema. De no obtener una respuesta en 48 horas, pondrán sobre la mesa la posibilidad de realizar un paro a nivel nacional, lo que dejaría sin circulación de granos a las principales zonas productivas del país

Crece la bronca de los transportistas en plena cosecha gruesa se publicó primero en Redacción Rosario.