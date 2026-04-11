Cada 11 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1828 – BAHÍA BLANCA. El coronel Ramón Estomba funda la ciudad de Bahía Blanca con el nombre de Fortaleza Protectora Argentina dada su ubicación estratégica sobre el océano Atlántico, en el sureste de la provincia de Buenos Aires.

1870 – JUSTO J. DE URQUIZA. A la edad de 68 años muere asesinado en su residencia del Palacio San José (Entre Ríos) el político y militar Justo José de Urquiza, presidente de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860 y varias veces gobernador entrerriano.

1919 – FUNDACIÓN DE LA OIT. Se funda en la ciudad suiza de Ginebra la Organización Mundial del Trabajo, entidad de las Naciones Unidas dedicada a la legislación y las relaciones laborales.

1965 – VICTORIO CASA. El delantero de San Lorenzo Victorio Casa es baleado por un centinela de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada luego de haber estacionado su automóvil frente a la sede de la institución en el barrio porteño de Nuñez, donde estaba prohibido. El futbolista recibió heridas que le costaron la amputación del brazo derecho.

1970 – SANDRO EN EL MADISON. El cantautor Sandro se convierte en el primer cantante latinoamericano en dar un recital en el Felt Forum del Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, que ese día colmó de fans del artista argentino. El canal 9 transmitió el show en vivo. Fue la primera transmisión realizada vía satélite para la televisión argentina.

1972 – MARDI GRAS. La banda estadounidense de rock Creedence Clearwater Revival lanza en 1972 su séptimo álbum, Mardi Gras, que contiene diez temas. Fue el último disco de la legendaria banda liderada por los hermanos John y Tom Fogerty.

1987 – NACE JOSS STONE. Nace el 11 de abril, en el municipio de Kent (Dover, Reino Unido), la cantante y compositora británica de soul R&B y blues Joss Stone (Joscelyn Eve Stoker). Es famosa por su expresiva y emotiva voz y una de las más exitosas de su generación. Lleva vendidos más de 15 millones de discos.

2001 – MAYOR GOLEADA. En las eliminatorias de Oceanía para el Mundial de Corea-Japón 2002, la selección de Australia derrota a la de Samoa Americana por 31 a 0, máxima goleada de la historia del fútbol.

2002 – GOLPE DE ESTADO. El 11 de abril, el presidente venezolano Hugo Chávez es apresado a raíz de un golpe de estado encabezado por militares afines a la oposición de derecha y la patronal Fedecámaras que dura hasta el 14 de abril de 2002, cuando el mandatario es liberado y restituido en el cargo.

2009 – FALLECE CORÍN TELLADO. A la edad de 81 años muere en la ciudad de Gijón (Asturias, España) la escritora española Corín Tellado (María del Socorro Tellado López), prolífica autora de novelas y relatos románticos muy populares en la segunda mitad del siglo XX.

2014 – FALLECE ALFREDO ALCÓN. A la edad de 84 años muere en Buenos Aires el actor y director teatral Alfredo Alcón (Alfredo Félix Alcón Riesco). Es considerado el máximo exponente del teatro clásico en la Argentina. Ganó seis Martín Fierro, entre otros premios, y filmó alrededor de 50 películas.

2021 – FALLECE MAURO VIALE. A la edad de 73 años muere en Buenos Aires el periodista, relator deportivo y conductor de radio y televisión Mauro Viale (Mauricio Goldfarb), quien desarrolló una exitosa carrera mediática de casi cinco décadas.

2024 – MAL DE PARKINSON. Se celebra el Día Mundial del Mal de Parkinson, instituido en 1997 por la Organización Mundial de la Salud en coincidencia con el natalicio del médico y sociólogo británico James Parkinson, quien en 1817 describió la “parálisis cerebral agitante”, la enfermedad que lleva su nombre.

Efemérides del 11 de abril.

TELAM