​[[{«value»:»El fantasma de las campañas con excesos hídricos regresó con fuerza. En apenas ocho días, la zona núcleo recibió el agua que habitualmente cae en todo abril.

Por ese motivo, el informe semanal de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) es contundente sobre los posibles daños que puede sufrir la cosecha de soja, sobre todo en lo que respecta a la calidad de los granos.

Como primer señal de alerta, la GEA relevó que la zafra sojera en la principal zona productiva de argentina está “frenada en un 2%”, un nivel bajísimo comparado con el 50% histórico para estas fechas.

Y allí es donde las lluvias hacen mella. “Los registros de precipitaciones asustan. El promedio regional alcanzó los 90 milímetros, pero hubo picos que perforaron el techo de lo esperado. Mientras en Rosario llovieron 118 milímetros frente a un promedio histórico de 32 milímetros, en localidades como Montes de Oca el pluviómetro marcó 178,5 milímetros”, ejemplificó la entidad rosarina.

Al respecto, el consultor en meteorología de la entidad rosarina, Alfredo Elorriaga, destacó que “marzo consolidó el cambio pluvial y abril sostiene el buen escenario hídrico”, admitiendo que nuevas lluvias no tardarán en llegar.

LA SOJA, CON MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

Bajo este panorama, la preocupación no es solo la humedad, sino la calidad. La GEA reportó que ya se detectan “rebrotes en el cultivo, especialmente en siembras tempranas” y presencia de vainas verdes y secas en una misma planta al momento de ser cosechadas.

” En María Susana, la reanudación de las tareas se proyecta recién para comienzos de la próxima semana, marcando un atraso significativo respecto a un año normal, cuando para esta fecha la cosecha suele estar próxima a finalizar. En el sur de Santa Fe, se detectan rebrotes en el cultivo, especialmente en siembras tempranas, con presencia simultánea de vainas verdes y secas dentro de la planta. Hay preocupación también por pérdidas por desgrane”, graficó la GEA.

En este marco, el informe recuerda el antecedente de 2016, cuando se perdieron tres millones de toneladas por temporales similares, y afirma que esa situación sobrevuela el ánimo de los productores que ven cómo los lotes se pasan y el piso no es el más adecuado para el ingreso de los equipos de cosecha.

El otro tema no menor es que hay que llegar a esos lotes por caminos rurales devastados también por los excesos.

“La logística es el otro titánico dolor de cabeza. En zonas como San Gregorio y Pergamino, advierten que el principal condicionante para volver al lote será el estado de los caminos. Además del barro, el maíz temprano que queda en pie (un 27%) corre riesgos de vuelco, quebrado de plantas y caída de espigas por la falta de piso para entrar con las máquinas”, menciona la GEA.

Con apuro, comenzó la cosecha de soja en la zona núcleo y hay optimismo por los primeros rindes

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