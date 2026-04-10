Un equipo de investigadoras del Centro Médico Universitario de Ámsterdam, en los Países Bajos, logró trazar el primer mapa de la red completa de nervios del clítoris, órgano sexual del aparato genital femenino. Un nivel de conocimiento similar sobre el pene se alcanzó en 1998, hace 28 años.

A través de rayos X de alta energía para crear escaneos 3D, las científicas realizaron exploraciones que revelaron la trayectoria de los cinco nervios ramificados, complejos y arborescentes que recorren el clítoris con un detalle sin precedentes: el más ancho mide 0,7 mm.

“Este es el primer mapa 3D de los nervios dentro del glande del clítoris”, asegura Ju Young Lee, lider de este proyecto que busca comprender mejor el funcionamiento interno de este órgano clave en el placer femenino.

Qué reveló el mapeo 3D del clítoris

Las científicas utilizaron dos pelvis que habían sido donadas a través de un programa de donación de órganos.

Además de revelar la extensión de los nervios que son cruciales para los orgasmos, el estudio demuestra que parte de lo que los médicos están aprendiendo sobre la anatomía del clítoris es erróneo, según publicó The Guardian. Esto podría ayudar a evitar que las mujeres que se someten a operaciones pélvicas terminen con una función sexual deficiente.

Lee y sus colegas demuestran que algunas ramas de los nervios del clítoris llegan al monte de Venus, la protuberancia redondeada de tejido sobre el hueso púbico. Otras se dirigen al grande del clítoris, que cubre la pequeña y sensible parte externa del clítoris, que representa solo el 10% del órgano. Otros nervios llegan a los pliegues de la piel de la vulva, las estructuras labiales.

Avances con respeco a estudios anteriores

Investigaciones previas indicaban que el nervio dorsal del clítoris disminuía gradualmente a medida que se acercaba al glande. Sin embargo, las nuevas tomografías parecen demostrar que algunos de los conocimientos anatómicos son erróneos, ya que el nervio continúa con fuerza hasta el final.

Para qué sirve el mapeo 3D del clítoris

Los especialistas indicaron a The Guardian que el mapeo de los nervios del clítoris probablemente aportará información valiosa, por ejemplo, para la cirugía reconstructiva tras la mutilación genital femenina.

Además, este avance también podría servir para la cirugía en el tratamiento del cáncer de vulva, la cirugía de reasignación de género y las cirugías estéticas genitales, como la labioplastia.

(NA) ​