La CARPA BLANCA DE AMSAFE LLEGÓ A ROSARIO

En el marco del plan de lucha provincial, AMSAFE llevó adelante una masiva jornada en la Carpa Blanca instalada en Plaza San Martín desde el jueves 9/04 hasta el 11/04, con amplia participación de docentes, organizaciones y comunidad.

Docentes de todas las seccionales de la provincia estuvieron presentes, fortaleciendo la unidad y la organización colectiva en defensa de la educación pública.

Se visibilizaron las problemáticas del sector, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas del gobierno, junto a espacios de debate sobre educación, discapacidad, salud mental y ESI.

La jornada también incluyó actividades culturales, reafirmando que la defensa de la escuela pública se construye con organización, participación y comunidad.

En este marco, la delegada seccional de AMSAFE San Lorenzo, Adriana Monteverde, expresó: “La Carpa Blanca es un símbolo de resistencia y de lucha para toda la docencia (…) también es un símbolo de esperanza”.

Además, remarcó los reclamos actuales del sector: “Hoy estamos empleando este símbolo para recorrer toda la provincia, diciendo no al ajuste, basta de discriminación a los jubilados. Exigimos la derogación de la reforma previsional, un aumento salarial que supere la canasta familiar y mejores condiciones de trabajo y salud”.

La iniciativa continuará recorriendo la provincia y próximamente llegará al departamento San Lorenzo.

La Carpa Blanca es memoria, lucha y la voz colectiva de la docencia.

#AMSAFE #EducaciónPública #CarpaBlanca

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Ver reel: https://www.facebook.com/reel/26726035810324854?locale=es_LA

FERIA DEL LIBRO 2026

San Telmo y Feria del Libro

Desde AMSAFE San Lorenzo te invitamos a ser parte de una experiencia única: un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes de América Latina, junto a un recorrido por Campanópolis

Salida: 9 de mayo

Destino: Buenos Aires (ida y vuelta en el día)

Costos:

– Afiliados/as: $40.000

– Acompañantes no afiliados/as: $60.000

– Menores de 10 años: $30.000

PAGO POR TRANSFERENCIA: El mismo debe ser cancelado antes del 7 de mayo.

Incluye:

Desayuno seco en el viaje

Entrada a la Feria del Libro

AMSAFE San Lorenzo – Con vos, siempre.

AMSAFE INVITA A PARTICIPAR DE UNA PROPUESTA TURÍSTICA A CAMPANÓPOLIS Y LA FERIA DEL LIBRO

¡Viajá con AMSAFE!

Te invitamos a vivir una experiencia única en Campanópolis y la Feria del Libro

Salida: 9 de mayo – 1:30 hs

Incluye transporte, hotel en Capital Federal, coordinador, guías y seguro

Visitas: Campanópolis, Feria del Libro, San Telmo y Tigre

Valor: $339.000

Financiación disponible

Consultas e inscripción: AMSAFE

#DerechoAlTurismo

AMSAFE SAN LORENZO DIFUNDE: INSCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS POR ESTABLECIMIENTO

Convocatoria docente – Región 6

La E.E.S. Orientada N° 254 “Fray Luis Beltrán” informa la disponibilidad de cargos/materias:

Educación Artística (Artes Visuales)

Educación Artística (Música)

Ruedas de convivencia

Inscripción abierta del 9 al 13 de abril de 2026

Escuela: Maestra Barragán 175 – Fray Luis Beltrán

Teléfono: (0341) 4918314

#Educación #Docentes #ConvocatoriaDocente

Convocatoria docente – Región 6

La Escuela N° 664 “Rosario Vera Peñaloza” informa la apertura de inscripción para:

Maestro/a de Grado – Escuela Primaria Común Diurna

No admite idóneos

Del 8 al 12 de abril de 2026

Alemania 771 – San Lorenzo

(03476) 222007

#ConvocatoriaDocente #EducaciónPública

Convocatoria docente – Región 5

La Escuela N° 257 “General José de San Martín” abre inscripción para:

Inglés – 7° grado

Maestro/a de Educación Musical

Se consideran antecedentes de idoneidad (competencia no determinada – Disp. 69/2014)

Del 8 al 12 de abril de 2026

Las Heras 914 – Serodino

(03476) 490039

#ConvocatoriaDocente #EducaciónPública

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.