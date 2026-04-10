AMSAFE informa: La Carpa Blanca llegó a Rosario. Viaje a Feria del Libro y paseos. Inscripciones complementarias por escuela
La CARPA BLANCA DE AMSAFE LLEGÓ A ROSARIO
En el marco del plan de lucha provincial, AMSAFE llevó adelante una masiva jornada en la Carpa Blanca instalada en Plaza San Martín desde el jueves 9/04 hasta el 11/04, con amplia participación de docentes, organizaciones y comunidad.
Docentes de todas las seccionales de la provincia estuvieron presentes, fortaleciendo la unidad y la organización colectiva en defensa de la educación pública.
Se visibilizaron las problemáticas del sector, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas del gobierno, junto a espacios de debate sobre educación, discapacidad, salud mental y ESI.
La jornada también incluyó actividades culturales, reafirmando que la defensa de la escuela pública se construye con organización, participación y comunidad.
En este marco, la delegada seccional de AMSAFE San Lorenzo, Adriana Monteverde, expresó: “La Carpa Blanca es un símbolo de resistencia y de lucha para toda la docencia (…) también es un símbolo de esperanza”.
Además, remarcó los reclamos actuales del sector: “Hoy estamos empleando este símbolo para recorrer toda la provincia, diciendo no al ajuste, basta de discriminación a los jubilados. Exigimos la derogación de la reforma previsional, un aumento salarial que supere la canasta familiar y mejores condiciones de trabajo y salud”.
La iniciativa continuará recorriendo la provincia y próximamente llegará al departamento San Lorenzo.
La Carpa Blanca es memoria, lucha y la voz colectiva de la docencia.
#AMSAFE #EducaciónPública #CarpaBlanca
#CarpaBlanca #AMSAFE #EducaciónPública #DocentesEnLucha #SanLorenzo #Rosario
Ver reel: https://www.facebook.com/reel/26726035810324854?locale=es_LA
FERIA DEL LIBRO 2026
San Telmo y Feria del Libro
Desde AMSAFE San Lorenzo te invitamos a ser parte de una experiencia única: un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes de América Latina, junto a un recorrido por Campanópolis
Salida: 9 de mayo
Destino: Buenos Aires (ida y vuelta en el día)
Costos:
– Afiliados/as: $40.000
– Acompañantes no afiliados/as: $60.000
– Menores de 10 años: $30.000
PAGO POR TRANSFERENCIA: El mismo debe ser cancelado antes del 7 de mayo.
Incluye:
- Desayuno seco en el viaje
- Entrada a la Feria del Libro
AMSAFE San Lorenzo – Con vos, siempre.
AMSAFE INVITA A PARTICIPAR DE UNA PROPUESTA TURÍSTICA A CAMPANÓPOLIS Y LA FERIA DEL LIBRO
¡Viajá con AMSAFE!
Te invitamos a vivir una experiencia única en Campanópolis y la Feria del Libro
Salida: 9 de mayo – 1:30 hs
Incluye transporte, hotel en Capital Federal, coordinador, guías y seguro
Visitas: Campanópolis, Feria del Libro, San Telmo y Tigre
Valor: $339.000
Financiación disponible
Consultas e inscripción: AMSAFE
#DerechoAlTurismo
AMSAFE SAN LORENZO DIFUNDE: INSCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS POR ESTABLECIMIENTO
Convocatoria docente – Región 6
La E.E.S. Orientada N° 254 “Fray Luis Beltrán” informa la disponibilidad de cargos/materias:
Educación Artística (Artes Visuales)
Educación Artística (Música)
Ruedas de convivencia
Inscripción abierta del 9 al 13 de abril de 2026
Escuela: Maestra Barragán 175 – Fray Luis Beltrán
Teléfono: (0341) 4918314
#Educación #Docentes #ConvocatoriaDocente
Convocatoria docente – Región 6
La Escuela N° 664 “Rosario Vera Peñaloza” informa la apertura de inscripción para:
Maestro/a de Grado – Escuela Primaria Común Diurna
No admite idóneos
Del 8 al 12 de abril de 2026
Alemania 771 – San Lorenzo
(03476) 222007
#ConvocatoriaDocente #EducaciónPública
Convocatoria docente – Región 5
La Escuela N° 257 “General José de San Martín” abre inscripción para:
Inglés – 7° grado
Maestro/a de Educación Musical
Se consideran antecedentes de idoneidad (competencia no determinada – Disp. 69/2014)
Del 8 al 12 de abril de 2026
Las Heras 914 – Serodino
(03476) 490039
#ConvocatoriaDocente #EducaciónPública
Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.