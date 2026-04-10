La Municipalidad de San Lorenzo trabaja en el abordaje contra la violencia y el bullying escolar



El intendente Raimundo encabezó una reunión entre diversas áreas para brindar apoyo y herramientas de prevención a las instituciones educativas de la ciudad.

Representantes de diversas secretarías y áreas de gestión de la Municipalidad de San Lorenzo mantuvieron una reunión de carácter interdisciplinario con el objetivo de profundizar las estrategias de intervención ante problemáticas de convivencia escolar.

El encuentro fue encabezado por el intendente Leonardo Raimundo, quien estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; el secretario de Salud, Eduardo Ros; el subsecretario de Cultura, Juani Rodríguez; la concejala Delfina Cavagnero, y Leila Chinellato y Candela Rodríguez.

El eje central de la reunión fue la coordinación de acciones para abordar situaciones de violencia en las escuelas, amenazas y casos de bullying. Estas problemáticas, ya de por sí nocivas, pueden escalar hacia escenarios de mayor peligro si no se intervienen a tiempo.

Durante la reunión, Raimundo recordó que la Municipalidad cuenta con equipos interdisciplinarios formados hace años, los cuales están a entera disposición de las instituciones educativas para ofrecer soporte profesional.

Para llevar adelante estas intervenciones, el municipio articulará con las escuelas diversas instancias que requieren, en algunos casos, la debida autorización del Ministerio de Educación provincial.

El plan de acción previsto incluye jornadas y charlas de sensibilización, mesas de diagnóstico y capacitación docente, espacios de diálogo con centros de estudiantes y alumnos, mesas de formación junto a directivos y el cuerpo docente.

Como parte de esta agenda de trabajo, se confirmó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con el Consejo de Centros de Estudiantes, organismo que nuclea a los representantes de las escuelas secundarias de la ciudad. Este encuentro permitirá escuchar directamente la voz de los jóvenes y coordinar acciones que respondan a sus realidades territoriales.

Con estas iniciativas, el municipio de San Lorenzo reafirma su aporte en la construcción de entornos escolares seguros, fomentando el diálogo y la prevención.