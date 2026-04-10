Una mujer de 44 años quedó en prisión preventiva en la ciudad de Santa Fe, acusada de haber cometido una serie de estafas vinculadas a la venta de viajes turísticos que nunca se realizaron. La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Falkenberg a pedido del fiscal Agustín Nigro, en una audiencia realizada en los tribunales locales.

Según la investigación, la imputada –identificada por sus iniciales AC– habría montado una operatoria fraudulenta a través de redes sociales, donde promocionaba paquetes turísticos tanto dentro del país como al exterior. Para atraer clientes, utilizaba imágenes de supuestas experiencias exitosas y ofrecía precios competitivos. Solo era una pantalla.

De acuerdo con la acusación, una vez que las personas manifestaban interés, la mujer continuaba el contacto por vía telefónica y solicitaba pagos mediante transferencias a cuentas propias en distintas billeteras virtuales. Sin embargo, al acercarse las fechas de los viajes, las salidas eran postergadas o directamente canceladas, sin que se concretaran los servicios ni se devolviera el dinero abonado.

La causa se inició a partir de al menos 19 denuncias de víctimas que habrían sido perjudicadas bajo la misma modalidad. El monto total del dinero presuntamente defraudado supera los 16 millones de pesos.

El fiscal Nigro destacó que, pese a que la defensa propuso medidas alternativas, el juez consideró la gravedad de los hechos y el volumen del daño económico al momento de resolver la prisión preventiva. Además, remarcó que la investigación continúa en curso y no se descarta la aparición de nuevos casos.

La mujer fue detenida la semana pasada durante un allanamiento en la capital provincial, procedimiento en el que se secuestraron elementos considerados relevantes para la causa. En esta instancia, enfrenta cargos como presunta autora de 19 hechos de estafa. ​ ROSARIOPLUS