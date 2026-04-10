Cada 10 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1887 – NACE BERNARDO HOUSSAY. Nace en Buenos Aires el médico y farmacéutico Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina en 1947. Promovió la creación del CONICET en 1958, del que fue su primer presidente. Entre sus discípulos estuvo Luis Leloir, ganador del premio Nobel de Química de 1970.

1912 – TITANIC. El transatlántico Titanic, el mayor del mundo al finalizar su construcción, parte del puerto inglés de Southampton con destino a New York. Se hundió el 15 de abril de 1912 al chocar con un iceberg en el océano Atlántico provocando la muerte de más de 1.500 pasajeros.

1919 – FALLECE EMILIANO ZAPATA. El líder de la revolución mexicana (1910-1917) Emiliano Zapata es asesinado en el poblado de Chinameca (Morelos). Zapata, quien comandaba el Ejército Liberador del Sur, impulsó la propiedad comunal de la tierra, la justicia social y el respeto a los derechos de campesinos e indígenas.

1960 – NACE CLAUDIA PIÑEIRO. Nace en la localidad bonaerense de Burzaco la escritora, guionista y dramaturga Claudia Piñero, autora de las novelas «Las viudas de los jueves» (2005), «Betibú» (2011) y «Catedrales» (2020), entre otras. Obtuvo el Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2010) y Premio Pepe Carvhalo de novela negra (2018).

1970 – THE BEATLES. Paul McCartney anuncia la separación de The Beatles al cabo de diez años en los que la legendaria banda británica de pop rock grabó trece discos que marcaron la historia de ese género musical. Al igual que McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison continuaron sus carreras como solistas.

1981 – BOCA 3 RIVER 0. Boca Juniors derrota a River Plate por 3-0 en un superclásico que pasó a la historia por el gol anotado por Diego Maradona a pura gambeta que dejó por el suelo al arquero Ubaldo Filloll y el lateral Alberto Tarantini.

1986 – NACE FERNANDO GAGO. Nace en la localidad bonaerense de Ciudadela el ex futbolista y entrenador Fernando Gago, actual DT de Racing Club, ganador de campeonatos con Boca Juniors, Vélez Sarsfield y el Real Madrid español. Fue subcampeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Brasil 2014.

1992 – BIBLIOTECA NACIONAL. En el barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires se inaugura la actual sede de la Biblioteca Nacional, diseñada por el célebre arquitecto ítalo argentino Florindo Testa.

Fotografía: Secretaría de Cultura de la Nación.

2005 – ARIEL ORTEGA. El delantero Ariel «Burrito» Ortega, ídolo de los hinchas riverplatenses, le marca un gol a River Plate, el primero de los tres que le marcó con la camiseta de Newell’s Old Boys al equipo «millonario», en el que había comenzado su exitosa carrera. El “Burrito” marcó ese primer gol en la victoria de Newell’s por 4-2 en el estadio Marcelo Bielsa.

2024 – CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Se celebra el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología en conmemoración del natalicio del médico e investigador Bernardo Houssay, quien en 1947 recibió el premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la regulación de la cantidad de azúcar en sangre.

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Efemérides del 10 de abril.

TELAM