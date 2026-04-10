La enfermedad del dengue ocupa el centro de la escena en Argentina, planteando preocupaciones debido a sus síntomas iniciales que pueden asemejarse a los del covid-19. Es importante comprender e identificar las similitudes y diferencias entre ambas enfermedades para una identificación temprana y un manejo adecuado.

Según los expertos, tanto el virus que causa el dengue como el covid-19 pueden provocar, en un primer momento, síntomas similares. Sin embargo, luego cada uno muestra sus particularidades.

Síntomas del dengue:

El síntoma principal del dengue es la fiebre abrupta, que puede estar acompañada por cefalea y dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y dolor abdominal, como así también cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y sangrado de nariz y encías.

El virus del dengue se transmite principalmente a través de la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra. Cuando aparecen síntomas, lo suelen hacer entre 4 y 10 días después de la infección y duran de 2 a 7 días.

Síntomas de covid-19:

Por otro lado, si hablamos de covid-19, los síntomas se pueden manifestar de diferentes formas, siendo los más característicos cansancio y dolores musculares, cefalea (cualquier dolor que se produzca en el cráneo), fiebre, náuseas, vómito y dolor abdominal y corporal.

A diferencia del dengue, el coronavirus se relaciona más con cuadros respiratorios, tanto en vías aéreas superiores como inferiores. Se destaca por ser una enfermedad respiratoria, por lo que es común que quienes la contraen también presenten: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida de gusto u olfato y congestión nasal.

El virus del covid-19 se transmite principalmente a través de gotas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También puede transmitirse al tocar superficies u objetos contaminados y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.

A diferencia del dengue, el coronavirus se relaciona más con cuadros respiratorios.

Dengue: tratamiento

No existe un tratamiento específico para el dengue. El enfoque principal es aliviar los síntomas, que puede incluir:

Hidratación adecuada: tomar abundante cantidad de líquido para prevenir la deshidratación.

tomar abundante cantidad de líquido para prevenir la deshidratación. Reposo: descansar lo suficiente.

descansar lo suficiente. Uso de medicamentos como el paracetamol para reducir la fiebre y aliviar el dolor.

como el paracetamol para reducir la fiebre y aliviar el dolor. Buscar atención médica.

Nota original: vidaysalud.com