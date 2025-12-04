Retiran a un veterano cosmonauta ruso a semanas del despegue. La acusación: fotografiar motores de SpaceX y violar leyes de seguridad de EE.UU. en plena tensión espacial



La expulsión de Oleg Artemyev de la misión Crew-12 de SpaceX no es un simple movimiento interno. Detrás hay una investigación por supuesto espionaje tecnológico, un contexto geopolítico frágil y un nuevo golpe al ya debilitado programa espacial ruso. Todo ocurre mientras Roscosmos enfrenta problemas técnicos que amenazan su calendario.

Nota original en: GIZMODO