Guías de hacienda: en Córdoba tiene efecto la presión del campo y varios municipios avanzan en eliminarlas





“Hace décadas, la hacienda se sacaba de los campos por arreo, y la tasa para habilitar el traslado (“GUÍAS”) buscaba reparar el daño producido por dichos arreos. Hoy el trámite se hace por autogestión, y te siguen cobrando esa tasa por animal. Avísenles a los intendentes que van a perder muchos juicios por seguir cobrando locuras ilegales”.

La frase pertenece a Andrea Passerini, una productora tambera y dirigente ruralista de Carlos Casares que oficia como resumen de otro de los tantos reclamos que hay en el campo en materia impositiva.

Hace décadas, la hacienda se sacaba de los campos por arreo, y la tasa para habilitar el traslado (“GUÍAS”) buscaba reparar el daño producido por dichos arreos.

Hoy el trámite se hace por autogestión, Y TE SIGUEN COBRANDO ESA TASA POR ANIMAL. Avísenle a los intendentes como… https://t.co/g8NiCVSlVB — Andrea Passerini (@AnPasserini) December 1, 2025

No se trata de solo las retenciones que cobra el Estado nacional o el Inmobiliario Rural que perciben los gobiernos provinciales, sino que también los municipios tienen sus responsabilidades, como por ejemplo con respecto a este controvertido tributo de las guías de hacienda.

Hace muchos años probablemente tenían sentido, pero hoy en día son solo un costo más que perciben los municipios sin contraprestación alguna, porque los caminos rurales que dependen de ellos a menudo están igual o más deteriorados.

Reclamo por las guías de hacienda: otro costo impositivo “invisible” que se lleva millones del agro

DE CAÑUELAS A CÓRDOBA: CONTRASTE EN LAS GUÍAS DE HACIENDA

En este marco, en los últimos días fue noticia la intendente K de Cañuelas, Marisa Bassi, quien decidió incrementar 124% las guías de hacienda en ese municipio.

Es un dato no menor, habida cuenta que allí se encuentra el mercado concentrador de bovinos más grande del país.

De todos modos, también hay buenas noticias, que en este caso provienen de Córdoba: Colonia Caroya y Bell Ville son dos municipios que ya informaron su decisión de eliminar las guías de hacienda a partir de 2026.

En tanto, hay otros como General Cabrera y Río Cuarto que también se sumarían en breve a esa tendencia.

Otro reclamo impositivo: en Córdoba acusan a municipios de “currar” con las guías de hacienda

En el caso de Colonia Caroya, la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) señaló: “Producto del trabajo que se viene realizando con las Rurales del Arco Noroeste, festejamos la eximición del pago de la Guía Hacienda para ganado en pie (Documento de Tránsito Electrónico – DTE) por parte de la municipalidad”.

Allí también la incidencia no es menor: en la SRJM se encuentra el segundo mercado físico de animales más grandes del país, donde se rematan más de 1.000 animales todos los lunes.

“Es una medida para colaborar con los productores y que el dinero que iba destinado a estas guías se pueda reinvertir en favor de nuestra economía”, comentó la intendente Paola Nanini al momento de confirmar la decisión.

En tanto, el titular de la SRJM, Eduardo Riera, opinó: “Esperamos que esta iniciativa, reclamada por el sector agropecuario, sea tenida en cuenta por más intendentes y jefes comunales que siguen sosteniendo un peaje que no devuelve ninguna prestación”.

LAS GUÍAS DE HACIENDA EN BELL VILLE

En tanto, en lo que respecta a Bell Ville, la Sociedad Rural de esa ciudad del sudeste cordobés informó que, tras varias gestiones realizadas ante las autoridades, la Municipalidad resolvió “discontinuar” el cobro de las guías para le traslado de hacienda a partir del 1° de enero.

“Esta medida representa un importante alivio en los costos operativos para los productores ganaderos, y es un reconocimiento al esfuerzo permanente que realizan para sostener la economía regional”, valoró la Rural bellvillense.

También expresó su agradecimiento a las autoridades por su predisposición al diálogo y a la colaboración, y en ese sentido invitó a todos los municipios a seguir el mismo camino de implementar medidas que contribuyan a reducir las cargas y los costos que afronta el sector productivo.

“La Sociedad Rural de Bell Ville reafirma su compromiso de seguir trabajando y gesitonando activamente en defensa de los intereses de sus asociados y del desarrollo de la producción local”, finalizó.

