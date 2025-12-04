2013 – NELSON MANDELA.

A los 95 años muere en la ciudad sudafricana de Johannesburgo el abogado y activista contra el racismo Nelson Mandela, primer dirigente de raza negra en ser elegido presidente de Sudáfrica (1994-1999). Pasó 28 años encarcelado por su oposición al “apartheid”, como se llamó a la discriminación racial en Sudáfrica. Mandela ganó el Premio Nobel de la Paz de 1993 por su compromiso con los derechos humanos.

1791 – WOLFGANG A. MOZART. A los 36 años muere en Viena el compositor y pianista austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, niño prodigio, maestro del clasicismo y considerado como uno de los músicos más influyentes de la historia.

1901 – WALT DISNEY. Nace en la ciudad de Chicago (Illinois EEUU), el dibujante, guionista y productor estadounidense Walt Disney, pionero de la industria de la animación en su país. Tiene el récord de productores con más Premios Óscar: 22 estatuillas y 59 nominaciones. Recibió además dos Globo de Oro especiales y un Emmy, entre otros galardones.

1926 – CLAUDE O. MONET. A los 86 años muere en París el pintor francés Claude Monet, uno de los iniciadores del impresionismo, cuyo término deriva de su cuadro Impresión, sol naciente.

1935 – LITTLE RICHARD. Nace en la ciudad de Macon (Georgia, EEUU) el músico cantante y pianista estadounidense Richard Wayne Penniman, más conocido como Little Richard, uno de los artistas más influyentes en la historia del rock and roll.

1946 – JOSÉ CARRERAS. Nace en la ciudad española de Barcelona el tenor y director de orquesta José Carreras, ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Artes de 1991.

Ganó fama por sus interpretaciones de obras de Donizetti, Verdi y Puccini. Formó parte del trío Los tres tenores junto al italiano Luciano Pavarotti y al español Plácido Domingo.

1951 – RACING TRICAMPEÓN. Con gol del delantero Mario Boyé, el Racing Club de Avellaneda vence a Banfield por 1-0 en la final del campeonato de 1951 y se convierte en el primer equipo en ganar tres títulos consecutivos en la era profesional del fútbol argentino. Banfield fue el primer equipo “chico” en ser finalista de un campeonato de Primera División.

2004 – FERNANDO GAGO. El mediocampista Fernando Gago debuta en Primera División. Fue con la camiseta de Boca Juniors en la victoria ante Quilmes por 1 a 0. Gago jugó también en la selección argentina, en el Real Madrid español, el Roma de Italia y se retiró en Vélez Sarsfield. Es el actual entrenador de Racing Club luego de su paso por Aldosivi de Mar del Plata.

DIA DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER BUCAL. Se celebra en Latinoamérica con el fin de prevenir esa enfermedad y promover los tratamientos para su cura.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS. Instituido en 1985 por las Naciones Unidas para homenajear y destacar la labor de las personas que ayudan desinteresadamente a quienes lo necesitan.

DÍA NACIONAL DEL CICLISTA. En conmemoración de la fecha de 1981 en la que el mendocino Remigio Saavedra concretó a la edad de 70 años la hazaña de viajar en bicicleta desde Mendoza a Buenos Aires.

