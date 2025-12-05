El Concejo Municipal aprobó este jueves el anteproyecto de ordenanza de presupuesto general de la administración para el ejercicio del año 2026; la Ordenanza General Impositiva (OGI) y la adecuación del presupuesto para el mencionado ejercicio.

El Presupuesto Municipal 2026 prevé un equilibrio con leve superávit financiero, garantiza la continuidad de las políticas sociales, sostiene la inversión en salud y obra pública, y consolida el plan de modernización de servicios urbanos, sin incrementar la presión tributaria local.

Estima recursos por $1.230.314,1 (un billón doscientos treinta mil trescientos catorce millones), gastos por $1.230.056,4 (un billón doscientos treinta mil cincuenta y seis millones de pesos) y “leve superávit financiero” por $257.691 (doscientos cincuenta y siete millones seiscientos noventa y un mil pesos).

Prevé un resultado positivo de $123.407.021.000 surgido de la diferencia entre recursos y gastos corrientes. Este excedente permitiría financiar gastos de capital y garantizar el cumplimiento de los compromisos asociados al servicio de deuda pública.

El edil Mariano Roca, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, expresó: “Este presupuesto es el instrumento que sostiene el rumbo de la gestión”. Agregó que la austeridad y el orden son sus bases, que es equilibrado y que se trata del quinto presupuesto con superávit, en el cual el 64% tiene finalidad social. Mencionó los beneficios fiscales e impositivos y el alcance de los actuales tributos y tasas municipales para solventar las políticas públicas.

Expusieron sobre el tema también María Fernanda Rey, Lisandro Cavatorta, Mariano Romero, Jesica Pellegrini y Franco Volpe. ​