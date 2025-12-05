Los nuevos riesgos invisibles: cómo los chatbots de IA están moldeando la opinión política sin que lo notemos



Un reciente estudio publicado en Science reveló que los chatbots de inteligencia artificial pueden modificar opiniones políticas con una eficacia sorprendente, incluso cuando presentan información inexacta. Este hallazgo abre un debate urgente sobre el rol de la IA en la democracia: herramientas diseñadas para asistir al usuario podrían convertirse, sin supervisión ni regulación adecuada, en agentes capaces de influir silenciosamente en el debate público.

Chatbots persuasivos: el poder de la conversación y del exceso de información

El estudio, realizado con casi 77.000 participantes en el Reino Unido, demostró que los chatbots no solo pueden cambiar posturas políticas, sino que lo hacen con mayor efectividad cuando estructuran sus mensajes en explicaciones amplias y detalladas. A diferencia de los textos breves o estáticos, la conversación dinámica permite que la IA adapte argumentos en tiempo real, aumentando notablemente su capacidad de persuasión.

Los resultados fueron contundentes: las interacciones conversacionales resultaron entre un 41% y un 52% más persuasivas que los mensajes breves generados por la misma IA. Aún más preocupante es la persistencia del efecto: entre el 36% y el 42% del cambio en las opiniones políticas de los participantes seguía presente un mes después. Esto indica que la influencia de la IA no es efímera, sino que puede dejar huellas cognitivas duraderas.

El hallazgo plantea una interrogante esencial para la democracia moderna: ¿cómo se adaptará la sociedad a tecnologías capaces de sostener diálogos complejos, personalizados y prácticamente ilimitados, con un potencial de influencia tan elevado y difícil de detectar?

Información inexacta: el riesgo que acompaña al poder persuasivo

El estudio también alerta sobre un problema profundo: la precisión de los argumentos generados por los modelos de lenguaje más avanzados. Cerca del 19% de las afirmaciones analizadas fueron clasificadas como “predominantemente inexactas”. Lo más llamativo es que modelos recientes, incluido GPT-4.5, mostraron menor confiabilidad que versiones anteriores, aumentando la posibilidad de que errores sean presentados como hechos.

Esta combinación de alta persuasión y baja precisión crea un escenario de riesgo para el discurso público. Si un chatbot es capaz de influir en opiniones políticas mientras entrega información incorrecta, surge un terreno fértil para la desinformación amplificada. Investigadores advierten que actores con intenciones dudosas podrían aprovechar esta vulnerabilidad para difundir mensajes polarizantes o desestabilizadores.

Aunque el uso de chatbots en campañas políticas reales aún no es común, los datos revelan la urgencia de definir responsabilidades claras: quién supervisa la precisión, cómo se garantiza la transparencia y cuáles deben ser los límites de herramientas que operan desde una interfaz conversacional aparentemente neutral.

Más allá de la preocupación: señales positivas y desafíos pendientes

A pesar de los riesgos, el estudio también ofrece perspectivas tranquilizadoras. La capacidad persuasiva de la IA no supera significativamente a la humana, lo que sugiere que en contextos donde múltiples actores utilicen estas herramientas, los efectos podrían equilibrarse. Además, existen aplicaciones legítimas y beneficiosas, como programas educativos, comunicación pública más accesible o sistemas automatizados para explicar políticas complejas.

Sin embargo, para que las ventajas superen a los riesgos, la transparencia debe ser una prioridad. La ciudadanía necesita saber cuándo una conversación política involucra a una IA, y las plataformas deben implementar mecanismos que aseguren que la información sea verificable, contextualizada y rastreable. El desafío no es excluir a la IA del entorno democrático, sino integrarla de manera responsable, consciente y regulada.

El estudio marca un punto de inflexión en la comprensión del papel político de los chatbots. Su capacidad para influir a través de conversaciones fluidas y detalladas los convierte en actores de peso, mientras que la posibilidad de difundir información inexacta representa un riesgo que no puede ser ignorado. Para avanzar hacia una convivencia segura con estas tecnologías, serán esenciales la regulación, la transparencia y el compromiso con la calidad del debate democrático.

Referencia:

The levers of political persuasion with conversational artificial intelligence. Link.

