PRESSENZA – Medio Ambiente.

por Allan Astorga Gättgens

Desertificación en el siglo XXI: una amenaza silenciosa que ya golpea a Centroamérica y exige una respuesta regional basada en ciencia, acuíferos profundos y planificación territorial

La desertificación dejó de ser un fenómeno lejano y exótico para convertirse en uno de los riesgos más inminentes del siglo XXI. Ya no afecta únicamente a regiones áridas de África o Asia; hoy avanza silenciosamente en países desarrollados, en zonas turísticas, en islas mediterráneas y, cada vez con mayor fuerza, en regiones tropicales. Su motor principal es la combinación explosiva entre el calentamiento global, la mala planificación del territorio y la sobreexplotación de los recursos hídricos y del suelo.

Uno de los ejemplos más reveladores proviene de Europa. El nuevo Atlas de Desertificación de España del CSIC, publicado en 2025, demostró que alrededor del 40 % del territorio español presenta signos de degradación severa y riesgo de desertificación. Más alarmante aún es el caso de las Islas Baleares, donde el 85 % del archipiélago avanza hacia una transformación ecológica profunda y potencialmente irreversible. Estos datos son un recordatorio claro de que incluso territorios con altos niveles de desarrollo y recursos pueden estar al borde del colapso si no ordenan su uso del suelo y no gestionan adecuadamente el agua.

Centroamérica debe prestarle atención a este espejo europeo. La región ya enfrenta condiciones similares, amplificadas por el cambio climático. El llamado Corredor Seco Centroamericano, que abarca Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y parte del Pacífico costarricense y panameño, es hoy una de las zonas más vulnerables del continente. Sequías prolongadas, picos de calor extremo, lluvias torrenciales seguidas de largos periodos secos, erosión acelerada de suelos, inseguridad alimentaria y migración climática creciente forman parte de un mismo proceso: la degradación sistemática de la base ecológica que sostiene la vida, la economía y la estabilidad social.

En Costa Rica, la desertificación funcional —entendida como la pérdida progresiva de suelos fértiles, cobertura vegetal, disponibilidad hídrica y capacidad productiva— ya se observa en zonas del Pacífico Norte, en laderas deforestadas, en territorios fragmentados por urbanización turística y en cuencas sometidas a explotación excesiva. Aunque no veamos dunas o desiertos, la pérdida de suelo y agua es equivalente, y el impacto sobre la vida humana es exactamente el mismo.

El agua: el centro del problema y el corazón de la solución

En todos los casos estudiados en Europa, África, Asia y América Latina aparece un patrón inequívoco: la desertificación se desencadena cuando un territorio combina clima extremo con una gestión inadecuada del agua. Es decir, no es únicamente la falta de lluvia lo que genera la crisis, sino la manera en que se ordena y utiliza el territorio.

En Baleares, por ejemplo, la sobreexplotación de acuíferos costeros, la presión turística, la urbanización acelerada y el uso excesivo de aguas superficiales provocaron intrusión salina, pérdida de humedales y degradación de los suelos. Esa historia puede repetirse en Guanacaste, Puntarenas, zonas costeras del Pacífico o en regiones agrícolas del norte de Centroamérica si no se actúa con anticipación.

La evidencia científica es contundente: dependemos demasiado del agua superficial, que es precisamente la fuente más vulnerable al cambio climático.

Ríos que pierden caudal, lagunas que se secan en temporadas prolongadas de calor, cuencas sobreexplotadas y acuíferos someros recargados de manera insuficiente son señales de un sistema hídrico que ya no resiste la presión del modelo de desarrollo actual.

Ante este escenario, la región necesita una transición urgente hacia fuentes más resilientes y estrategias modernas de manejo del agua. Y aquí entra una de las soluciones más potentes que Centroamérica ha subutilizado: la exploración y gestión sostenible de acuíferos profundos.

Acuíferos profundos: una reserva hídrica esencial para un clima en transformación

En 2018, Costa Rica emprendió una investigación pionera junto al geólogo francés Dr. Alain Gachet (ver: https://www.rtiexploration.com/about-us-who-we-are.html), reconocido mundialmente por desarrollar tecnologías de radar satelital para localizar acuíferos profundos en regiones áridas del planeta. Los resultados demostraron que el país posee reservas subterráneas profundas con gran potencial para abastecer zonas vulnerables, especialmente regiones que ya enfrentan estrés hídrico estacional.

Los acuíferos profundos tienen ventajas estratégicas únicas:

Están protegidos de las variaciones climáticas anuales.

Son menos susceptibles a contaminación superficial.

Mantienen estabilidad hidrológica frente a sequías prolongadas.

Se encuentran asociados a zonas montañosas con alta recarga natural.

En un contexto de aumento de temperaturas y sequías recurrentes, estos acuíferos pueden convertirse en la columna vertebral hídrica de la seguridad nacional y regional. No se trata de explotarlos sin control, sino de integrarlos en una estrategia científica de resiliencia y planificación hídrica a largo plazo.

Acuíferos artificiales y recarga gestionada: soluciones que Costa Rica y Centroamérica deben adoptar ya

Junto a los acuíferos profundos, existe una tecnología subutilizada en nuestra región: la recarga gestionada de acuíferos (MAR) y la creación de acuíferos artificiales. Estas técnicas se aplican con éxito en países vulnerables como Australia, Israel, India, España y Estados Unidos, y consisten en capturar el agua de lluvia durante periodos intensos y almacenarla bajo tierra, donde se evita la evaporación y se mantiene disponible para épocas secas.

La lógica es simple: en un mundo más caliente, el agua debe guardarse donde no se evapore.

Los acuíferos artificiales permiten:

Aumentar la disponibilidad hídrica en temporadas secas.

Reforzar acuíferos someros degradados.

Proteger los reservorios costeros contra intrusión salina.

Restaurar zonas vulnerables a desertificación.

Optimizar la infiltración natural sin depender de embalses superficiales.

Para Centroamérica, donde las lluvias son intensas, pero mal distribuidas, la recarga gestionada debería ser parte de un plan hídrico nacional y regional.

La desertificación ya está presente en Centroamérica, aunque no la llamemos por su nombre

Aunque no se formen dunas ni paisajes desérticos, muchos territorios centroamericanos ya muestran síntomas de desertificación:

Laderas deforestadas que pierden suelos fértiles.

Regiones sometidas a sobrepastoreo.

Incendios forestales recurrentes.

Degradación de ecosistemas secos.

Expansión del turismo residencial sin considerar límites hídricos.

Urbanizaciones que destruyen zonas de recarga.

Creciente migración climática por pérdida de medios de vida.

En términos prácticos, un país puede desertificarse sin convertirse visualmente en un desierto. Basta con que pierda agua, suelo, bosque y capacidad productiva.

SISTEMA SALVETERRA: una propuesta estratégica para detener la desertificación en Centroamérica

La región necesita un modelo operativo, científico, integral y realista para enfrentar el avance silencioso de la desertificación. El SISTEMA SALVETERRA®, basado en la planificación territorial ecosférica, ofrece una ruta concreta para lograrlo.

Su enfoque integra cinco pilares fundamentales:

1. Terrazonificación científica del territorio

La terrazonificación permite mapear de forma precisa la fragilidad ambiental (IFA0.3), las zonas de recarga hídrica, los riesgos climáticos, los suelos, la vegetación, los niveles de presión humana y la capacidad de carga ecológica e hídrica. Con esta base científica, se puede determinar qué tipo de uso del suelo es adecuado en cada zona y qué actividades deben restringirse o evitarse.

2. Restauración masiva y estratégica de ecosistemas

La recuperación del equilibrio de la Ecosfera exige restauración activa: reforestación, regeneración de suelos, agricultura regenerativa, conservación estricta en áreas críticas.

3. Gobernanza hídrica moderna

El sistema integra la protección de las zonas de recarga montañosa, la exploración de acuíferos profundos, la recarga gestionada de acuíferos artificiales y el balance hídrico a escala municipal. El desarrollo turístico, agrícola o urbano debe basarse en la disponibilidad real del agua, no en proyecciones optimistas o intereses económicos de corto plazo.

4. Algoritmos de financiamiento y distribución de recursos

SALVETERRA incorpora herramientas matemáticas que permiten distribuir automáticamente fondos destinados a restauración, reforestación o manejo del suelo con transparencia, equidad y eficiencia. Esto reduce la discrecionalidad y asegura que los recursos lleguen a las zonas que más lo necesitan.

5. Integración del componente social y migratorio

La degradación ambiental y la falta de agua generan pobreza, inseguridad alimentaria y migración. El SISTEMA SALVETERRA incorpora estos factores para diseñar territorios resilientes capaces de sostener a sus comunidades y prevenir desplazamientos forzados.

Una propuesta concreta al SICA y al BCIE

Centroamérica requiere un Plan Regional de Lucha contra la Desertificación, respaldado por financiamiento y voluntad política.

La propuesta se puede estructurar en tres ejes:

El SICA adopta un acuerdo regional para desarrollar:

Un Atlas Centroamericano de Desertificación y Fragilidad Ambiental, inspirado en el modelo español.

La integración de políticas de agua, agricultura, turismo y ordenamiento territorial.

La identificación de zonas prioritarias de intervención.

El BCIE financia:

Estudios integrales de acuíferos profundos en cada país.

Programas de recarga artificial de acuíferos.

Infraestructura verde y restauración ecosistémica masiva.

La implementación de terrazonificación municipal y regional basada en el SISTEMA SALVETERRA.

Cada país establece planes municipales de ordenamiento ecosférico, asegurando que la disponibilidad hídrica determine las densidades urbanas, turísticas y agrícolas.

Conclusión: actuar ahora o enfrentar lo irreversible

La desertificación es silenciosa, lenta y acumulativa. Cuando sus efectos son visibles, el daño ya está muy avanzado. Por eso, actuar hoy es infinitamente más barato que intentar recuperar mañana lo que ya se perdió.

Centroamérica aún tiene margen, pero ese margen se estrecha rápidamente. Costa Rica, por su estabilidad institucional y su tradición ambiental, tiene la responsabilidad —y la oportunidad— de liderar una estrategia regional basada en ciencia, agua profunda, planificación territorial y restauración ecosistémica.

La desertificación no es inevitable. Lo inevitable es que, si no actuamos ahora, mañana será demasiado tarde. El SISTEMA SALVETERRA® ofrece la hoja de ruta para evitarlo.

Fuente de la imagen: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (2011)

José Rafael Quesada

Nota Original: Ecología y Medio Ambiente Archives – Pressenza