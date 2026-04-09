El comportamiento que marca el informe del Rosgan publicado esta semana sugiere que los productores están definitivamente apostando a la recría y reteniendo hembras, lo que podría anticipar una oferta más ajustada en el corto plazo y animales más pesados hacia adelante.

El primer trimestre de 2026 dejó señales claras sobre un cambio en el patrón de movimientos ganaderos. El análisis indica que hay menos oferta inmediata de hacienda y un aumento en los esquemas de recría, lo que empieza a cambiar la forma en que se produce y se comercia en el sector.

Aunque en los remates recientes se observó una oferta importante de invernada, los datos oficiales de movimientos indican que los productores están tomando decisiones diferentes a las habituales para esta época del año.

TERNEROS PARA LA RECRÍA

En marzo se trasladaron 795.871 terneros y terneras desde los campos de cría hacia otros destinos productivos, lo que representó una caída del 3% respecto de febrero y una baja del 21% frente a igual mes de 2025.

Se trata de un dato relevante desde el punto de vista estacional. Marzo suele marcar el inicio generalizado de la zafra en las principales regiones ganaderas, con una aceleración en la salida de terneros.

Sin embargo, la disminución observada este año implica una alteración del patrón típico y sugiere una decisión deliberada de retener animales dentro de los sistemas productivos.

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En términos acumulados, durante el primer trimestre se movilizaron 2.045.922 cabezas, lo que representa una merma del 16% frente a las 2.433.585 cabezas trasladadas en igual período de 2025. Medido sobre el stock inicial, la cantidad de terneros que salió de los campos en estos primeros meses apenas alcanzó el 14%, contra el 17% registrado el año pasado.

MENOS HEMBRAS Y SEÑALES DE RETENCIÓN

Asimismo, otro de los indicadores más contundentes del cambio de estrategia es la fuerte reducción en la participación de hembras dentro de los movimientos totales.

Entre enero y marzo de 2026, las terneras representaron apenas el 28% de los traslados, muy por debajo del 43% registrado en 2025, del 37% en 2024 y del 56% observado en 2023, cuando la sequía había forzado ventas anticipadas.

Este comportamiento refuerza la hipótesis de una mayor retención en los sistemas de cría. Desde el Rosgan advierten que los datos actuales deben interpretarse como una señal temprana de recomposición productiva.

En ese sentido, el informe señala que “esta dinámica podría interpretarse, preliminarmente, como un indicio de mayor retención de terneros por parte de los establecimientos de cría”, una decisión que responde tanto a expectativas de precios como a mejores condiciones forrajeras en varias regiones ganaderas.

La retención de hembras, además, tiene implicancias estructurales. No solo reduce la oferta inmediata de hacienda, sino que también fortalece la base productiva del rodeo y mejora el potencial de crecimiento futuro.

LA RECRÍA GANA PROTAGONISMO

Más allá de la retención en los campos de cría, el informe confirma otro fenómeno que viene consolidándose desde la primavera pasada: el crecimiento sostenido de los esquemas de recría pastoril antes del ingreso al corral.

Durante el primer trimestre, del total de terneros trasladados, solo unas 403.000 cabezas ingresaron a feedlots, lo que equivale a menos del 20% del total. En los últimos tres años, ese indicador se había mantenido cerca del 25%, lo que evidencia un corrimiento significativo hacia sistemas de recría previa.

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Este cambio también se refleja en la composición del stock de los corrales. Al 1° de abril, los establecimientos de engorde a corral alojaban 1.989.545 cabezas, un 10% más que un año atrás. Sin embargo, la participación de terneros cayó 8%, mientras que las categorías intermedias —novillitos, toritos y vaquillonas— aumentaron 28%.

Según el análisis del Rosgan, este fenómeno no responde a una extensión de los ciclos de engorde, sino a una modificación en el patrón de ingreso de animales.

“La mayor participación relativa de animales de mayor edad y peso dentro de los feedlots no obedece tanto a una extensión de los ciclos de engorde, sino fundamentalmente a la consolidación de instancias previas de recría antes del ingreso a los sistemas de terminación a corral”, destaca el informe.

En línea con esta tendencia, los ingresos de terneros a feedlot totalizaron 461.918 cabezas en el trimestre, con una caída interanual del 23%, mientras que las categorías intermedias alcanzaron 589.671 cabezas, registrando un incremento del 15%.

MENOR RITMO DE LLENADO DE CORRALES

Otro indicador que refleja el cambio de dinámica es el nivel de ocupación de los corrales. Durante marzo, los ingresos totales a feedlot alcanzaron 389.452 cabezas, lo que implicó una caída del 16% interanual y del 23% respecto del promedio de los últimos tres años para ese mismo mes.

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Por el lado de los egresos, el volumen fue prácticamente equivalente —389.719 cabezas—, lo que determinó un índice de reposición cercano a la unidad, muy por debajo del promedio histórico de 1,25 para esta época del año.

Este comportamiento indica un cambio en la temporada de llenado de los corrales, relacionado con una mayor retención en los sistemas de cría y el progreso de la recría en pastoreo.

Desde el Rosgan advierten que esta combinación de factores tendrá impacto directo sobre la oferta de carne. En el corto plazo, podría generar una restricción transitoria en la disponibilidad de hacienda terminada, mientras que en el mediano plazo se traduciría en animales más pesados al momento de la faena.

CAÍDA EN LA FAENA Y MEJORA EN LOS PESOS

Los datos del primer trimestre confirman que el menor flujo de animales ya comenzó a reflejarse en la faena. En total, se trasladaron a plantas 2,96 millones de cabezas, lo que representa una caída del 9% respecto de similar período de 2025.

Solo en marzo, los envíos alcanzaron 1.021.783 cabezas, con un ritmo diario promedio de 51.089 animales. En términos interanuales, el nivel de actividad resultó un 13% inferior al registrado en el mismo mes del año pasado, una tendencia que se mantiene desde septiembre.

En cuanto a la composición de la faena, la participación de hembras se ubicó en 48,3% durante el trimestre, levemente por encima del 47% del año anterior, mientras que los pesos promedio mostraron una mejora consistente.

Actualmente, el peso medio de faena supera los 254 kilos en machos y promedia los 214 kilos por res en hembras, ambos valores más de 5 kilos por encima de los registros de los últimos tres años.

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