2026 – “AÑO DE LA GRANDEZA ARGENTINA”
PREFECTURA NAVAL ARGENTNA
Autoridad Marítima
PREFECTURA ABRIÓ LAS INSCRIPCIONES PARA EL INGRESO DE PROFESIONALES
La convocatoria, para distintas especialidades, está abierta hasta el 8 de mayo.
La Prefectura Naval Argentina inició la inscripción para profesionales que deseen ingresar, mediante concurso, a la Institución.
La convocatoria estará vigente hasta el 8 de mayo y está destinada a quienes deseen sumarse a la Fuerza para desempeñarse en distintas áreas, de acuerdo a las vacantes disponibles.
El proceso de inscripción se realizará de manera online, a través del sitio oficial, donde además los postulantes podrán consultar el detalle de especialidades requeridas, requisitos de ingreso y etapas del proceso de selección.
Quienes resulten seleccionados ingresarán a la Institución con el grado de oficial principal y contarán con estado policial.
Desde la Autoridad Marítima nacional se destaca la importancia de esta convocatoria, que perite incorporar perfiles profesionales en distintas áreas, fortaleciendo las capacidades operativas y técnicas de la Prefectura.
PARA MÁS INFORMACIÓN DIRIGIRSE A LA DEPENDENCIA MÁS CERCANA A SU DOMICILIO O A ESTA PREFECTURA SAN LORENZO, UBICADA EN CALLE CÓRDOBA Nº 100 BIS, DE LA CIUDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTÍN
Por Teléfono: 3476-422424 Interno 103 (Atención al ciudadano)
FECHA: 09/ABR/2026
FIRMADO: JORGE RUBEN SILVA
PREFECTO PRINCIPAL – JEFE DIVISION OPERACIONES – PREFECTURA SAN LORENZO.