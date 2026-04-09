¡Basta ya! ¿Cómo pueden seguir aceptando que su presidente anuncie su intención de «reducir a la Edad de Piedra» a Irán, un país habitado por aproximadamente 100 millones de personas, después de haberlo bombardeado por sorpresa y unilateralmente, y de haber admitido públicamente haber dado la orden, junto con el Primer Ministro de Israel, de asesinar al Líder Supremo de Irán, a varios miembros de su familia y a otros tres altos funcionarios iraníes? El sábado 4 de abril, incluso dio 48 horas para obtener un acuerdo (es decir, una sumisión incondicional), prometiendo que, de no lograrlo, «serían infernales».

Ustedes sometieron a juicio político al presidente Nixon «simplemente» porque mintió en el escándalo Watergate. Es imposible que no estén reaccionando ahora y esperando a ver qué pasa, como si fuera un juego, dejando que su presidente continúe con impunidad matando a miles de personas, incluyendo niños, y destruyendo toda la infraestructura de Irán (hospitales, escuelas, acueductos, redes eléctricas y energéticas… carreteras, casas…).

¿En nombre de qué principios y qué legitimidad se atreven sus ultrapoderosos fondos de inversión y bancos privados, sus corporaciones globales dominantes, sus prestigiosas universidades, sus principales ONG, sus actores y actrices ganadores del Óscar, sus cantantes ganadores del Grammy, sus héroes deportivos, sus multimillonarios deificados, sus fundaciones e instituciones filantrópicas fabulosamente ricas… a permitir que su presidente haga lo que quiera, o incluso a apoyarlo?

Ustedes lo eligieron, actúa como un criminal, deben impedir que siga cometiendo desastres con impunidad.

Y ha cometido desastres, en todo el mundo y también en su propio país. Ustedes los conocen. En todos los ámbitos. Con malicia y complicidad en el genocidio de los palestinos, con desprecio y piratería hacia los ucranianos, con perversidad hacia los venezolanos, groenlandeses y daneses, así como hacia los canadienses, mexicanos y cubanos; con deshonestidad hacia los europeos, quienes a su vez son culpables de deshonestidad y oportunismo; con cinismo e imprudencia en la depredación y degradación de la naturaleza, de la Tierra (¡los europeos no tienen nada que enseñarles en este tema!), y finalmente, ¡con malevolencia y desprecio hacia ustedes mismos!

Porque es el primer y único presidente en la historia de los EE. UU. que se niega abiertamente a respetar los principios y disposiciones de su Constitución, afirmando pública y descaradamente que la única fuerza que puede detenerlo y hacerlo cambiar su comportamiento es su propia «moralidad» (sic) y su propia agenda (sic!!).

Seamos audaces y digámoslo, atrévanse a decirlo con nosotros: ¡es un criminal confeso! ¿Qué esperan para destituirlo? ¿Para elegir el momento adecuado? ¿Cuándo, si no AHORA? Gritamos «¡No, BASTA!» ¡Y ustedes han comenzado a gritarlo por millones! ¡En las calles, en las plazas! ¡Sigan haciéndolo en los pasillos de su democracia! ¡Estamos con ustedes!

El mundo está cansado de tener que soportar las fechorías de su presidente, quien se ha convertido en un presidente ilegal e inconstitucional por sus propias acciones. Tienen el deber de arrestarlo. Su Constitución los autoriza a hacerlo legalmente. No tienen que proporcionar pruebas de su culpabilidad. Están ahí, obvias, luminosas, ¡ante los ojos de todos los ciudadanos de EE. UU. y del mundo! No pueden aceptar esto sin convertirse en cómplices.

Por culpa de su presidente, el mundo ha entrado en una fase intolerable e inaceptable, donde impera la ley del más fuerte. Su presidente es un dictador autocrático declarado, cegado por su ego desmedido y su sed de poder. Cree que puede hacer lo que le plazca. ¡Se cree el poder absoluto! Se ha convertido en la personificación de la violencia, la brutalidad, la incompetencia, la inmoralidad, la mentira, el cinismo, la inestabilidad, la vulgaridad y el narcisismo infantil.

¿Por qué no ponen en práctica su deseo de destituirlo? Está a su alcance. Si bien no es una meta fácil de alcanzar, es posible y urgente. Los habitantes de la Tierra no deben verse obligados a pensar que ustedes podrían ser cómplices de su presidente por inacción.

Ustedes saben perfectamente que es intolerable que el presente y el futuro del mundo dependan de un presidente criminal y sin ley, incluso en lo que respecta a su Constitución.

Ya no pueden demorar más. Con cada día que pasa, el infierno que se avecina podría desatarse, y entonces será demasiado tarde, no solo para ustedes, sino para todos nosotros, ciudadanos del mundo.

6 de abril de 2026.

Los Autores

Riccardo Petrella y Pietro Pizzuti, respectivamente Profesor Emérito de la Universidad de Lovaina (Bélgica) y artista, comediante y escritor (Bélgica).

PD: El mismo llamamiento se aplica a los ciudadanos israelíes con respecto a su Primer Ministro Netanyahu, principal responsable del genocidio palestino (reconocido por la Corte Penal Internacional) y de la guerra de destrucción y ocupación en curso en el Líbano, así como de la guerra contra Irán. ¡Basta ya!

Riccardo Petrella

PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad. Leer más