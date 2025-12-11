Getty Images

La temporada de calor y vacaciones es ideal para pasar más tiempo al aire libre. Sin embargo, no debemos olvidar que es necesario cuidarnos de la radiación ultravioleta y las picaduras de mosquitos, que pueden transmitir enfermedades como el dengue. Por lo tanto, los repelentes de insectos y los protectores solares se vuelven esenciales. Pero, ¿cuál debe aplicarse primero para que ambos sean efectivos?

Freepik

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, en primer lugar se debe aplicar el protector solar, y al cabo de 30 minutos, el repelente. Esto se debe a que el repelente debe ir en la capa superior, ya que, en parte, es a través del olor que ahuyenta a los mosquitos.

Por su parte, la Sociedad Argentina de Pediatría desaconseja utilizar repelentes asociados a protectores solares con DEET en la misma formulación, ya que este último puede disminuir la eficacia del protector solar.

Repelente o protector solar: qué aplicar primero | Vida y Salud.

Nota original: vidaysalud.com