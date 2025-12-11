La Justicia amplió la imputación a diez policías del Comando Radioeléctrico por una serie de allanamientos ilegales, robos, amenazas, falsedades ideológicas y otros delitos cometidos durante 2024. Los agentes se encuentran en prisión preventiva desde hace un año.

Los acusados son el exjefe del Comando Radioeléctrico, Luis Alberto Pais, Gisela Lorena Noni, Brian Facundo Pereyra, Jaquelina Roldán, Melani Rocío Pabon, Marcelo Gabriel Buljubasich, María Eva Tenallia, Gastón Mendoza, Agustina Molina y Stella Maris Campi. A todos se los vinculan con distintos hechos, cometidos en diversas fechas y barrios, mientras cumplían funciones en el Comando Radioeléctrico.

La audiencia estuvo a cargo de los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartocci. El juez Bilbao Benítez dispuso la prisión preventiva efectiva para todos por el plazo de ley.

LOS DELITOS

Según la imputación, los agentes incurrieron en allanamientos ilegales sin orden judicial ni autorización de los moradores, robos agravados aprovechando su condición de funcionarios públicos, en algunos casos cometidos en banda, amedrentamiento y amenazas coactivas contra víctimas (incluidas menores de edad), falsedad ideológica mediante la confección de actas con información falsa para encubrir procedimientos irregulares y privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y abuso de autoridad.

La Fiscalía describió una secuencia de hechos que muestran un accionar sistemático: ingresos violentos a viviendas, manipulación de cámaras de seguridad, sustracción de dinero, joyas y electrodomésticos, armado de causas mediante actas apócrifas, malos tratos y presiones para obtener información o intimidar a las víctimas.

CASOS SALIENTES

Entre los casos más sorprendentes, se cuenta un robo y falseamiento de acta en Esquivel al 1300, en barrio Parque Casas, ocurrido el 7 de abril de 2024: los policías Gisela Noni y Luis Pais habrían ingresado de manera irregular al domicilio, falsificado el acta de procedimiento e incautado dinero, joyas y electrodomésticos, según los fiscales. Luego, el 1° de septiembre, habrían intimidado al mismo dueño de casa en la vía pública para que no los denunciara.

Allanamiento ilegal y violencia contra un adolescente, 16 de octubre de 2024: un grupo integrado por cuatro de los policías imputados habría ingresado sin autorización a una vivienda de Larrechea al 1900 (barrio La Esperanza), robado dinero y celulares y golpeado al menor de edad durante un interrogatorio.

Extorsiones y controles sin orden en una chatarrería (5 de octubre y 15 de noviembre de 2024): los imputados habrían realizado ingresos reiterados a una chatarrería de Salvat al 2600 (barrio Cristalería), sin orden judicial, donde exigieron información y bienes a los moradores bajo amenazas. En el primer ingreso, acusaron a una mujer por tenencia de armas, causa que luego fue archivada al detectarse graves irregularidades.

Intentos de ingreso, amenazas y robo en Laguna al 3100 (Cristalería), entre el 12 y el 15 de noviembre de 2024: los mismos policías habrían intentado forzar una vivienda, intimidado al morador en la calle y finalmente ingresado por la fuerza, robando dinero y el DVR de las cámaras de seguridad.

Robo agravado en barrio San Francisquito, Virasoro al 3700, detrás del Mercado de Productores. Esto sucedió el 5 de noviembre de 2024: según la acusación, el grupo habría ingresado empleando una llave que los dueños dejaban oculta, forzado otra entrada y robado dólares, pesos y pertenencias, todo mientras había personas dentro de la casa.

Armado de causa el 2 de diciembre del año pasado, en Avenida del Rosario al 3100, Bº Mercedes de San Martín: el policía Mendoza habría falsificado un acta para justificar la detención de dos jóvenes, tras irrumpir en una vivienda y secuestrar un arma sin las formalidades legales.

Violencia, robo y falso procedimiento en Avellaneda 6900 (Bº Tío Rolo), el 15 de diciembre de 2024: se imputa a cinco agentes haber ingresado a una vivienda, agredido a un hombre, amenazado a su hijo y robado dinero y pertenencias, además de arrancar una cámara de seguridad para encubrir el accionar.

Ingreso sin orden en Cabal 1600 bis (Los Pumitas), el 17 de diciembre de 2024: la oficial Campi habría ingresado sin autorización a una vivienda en un presunto caso de violencia de género, registrando pertenencias y asentando información falsa en el acta.

LA ACUSACIÓN

Para los fiscales Caterina y Bartocci los hechos muestran un uso abusivo y delictivo del poder policial, con maniobras coordinadas y repetidas en el tiempo. Desde la falsificación de documentos hasta el robo, la intimidación y el armado de causas. En tanto, la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas imputaciones. ​ ROSARIOPLUS