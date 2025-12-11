RODRIGO ALONSO PARTICIPÓ EN SAN LORENZO DE UNA CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA

Este 9 de diciembre, en la sede sindical de AMSAFE San Lorenzo se llevó a cabo una charla informativa sobre la reforma educativa y su impacto en los derechos laborales, las condiciones de trabajo y la defensa de la escuela pública, con una importante participación de docentes del departamento.

La actividad contó con la presencia del secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, y de la delegada seccional de AMSAFE San Lorenzo, Adriana Monteverde, quienes compartieron un profundo análisis sobre el avance de las políticas educativas impulsadas por el gobierno y sus consecuencias directas sobre las y los trabajadores de la educación.

Durante el encuentro se generó un valioso espacio de intercambio, donde se escucharon inquietudes, aportes y experiencias de las y los docentes, fortaleciendo el debate colectivo y reafirmando la necesidad de organización, unidad y participación para defender nuestros derechos y la escuela pública.

Desde AMSAFE valoramos el compromiso de quienes se acercaron a participar, reafirmando que estos espacios son fundamentales para pensar estrategias comunes, fortalecer la construcción colectiva y sostener un sindicato presente en cada territorio.

10 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Cada 10 de diciembre renovamos un compromiso que sostiene a nuestra vida democrática: defender los derechos humanos, acompañar las luchas por la verdad y mantener viva la memoria colectiva.

Las y los docentes sabemos que no hay futuro posible sin justicia, sin libertades garantizadas y sin un Estado que respete y proteja a su pueblo.

En un contexto de retrocesos y discursos que buscan relativizar lo que nuestro país conquistó con tanto esfuerzo, reafirmamos nuestro lugar: del lado de la democracia, la paz y los derechos de todas y todos.

Enseñar también es construir memoria.

NUEVO CONVENIO INDUMENTARIA

BENEFICIOS PARA LAS Y LOS AFILIADOS DE AMSAFE SAN LORENZO

A partir de la firma del convenio con el comercio Sarah Kay (indumentaria), ubicado en Urquiza 559 de San Lorenzo, las y los afiliados de AMSAFE SAN LORENZO obtienen los siguientes beneficios en sus compras:

– 30% de descuento en efectivo o transferencia

– 15% de descuento con tarjeta de crédito y 3 cuotas sin interés

Presentar recibo de sueldo o constancia de afiliación.

NUEVO CONVENIO CARNES

BENEFICIOS PARA SUS AFILIADAS Y AFILIADOS

AMSAFE Delegación San Lorenzo firmó un Convenio con el Establecimiento “La Muñeca” Tienda de Carnes, ubicado en Sarmiento 1187 de la ciudad de Fray Luis Beltrán.

Las afiliadas y los afiliados de AMSAFE San Lorenzo acceden a un 5% de descuento en mercaderías, abonando en efectivo, billeteras virtuales, transferencia, débito o tarjeta de crédito en un solo pago. El beneficio se hará efectivo presentando recibo de sueldo y DNI.

Desde AMSAFE San Lorenzo seguimos sumando más beneficios para las y los compañeros.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

AMSAFE SAN LORENZO con vos SIEMPRE

Adriana Monteverde

Delegada AMSAFE Seccional San Lorenzo