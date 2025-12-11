PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad. more

No ha desaparecido, simplemente ha evolucionado, se ha adaptado y se ha establecido en todos los rincones de la vida actual.

Cuando el Presidente estadounidense Trump, el principal discriminador, está en agitación sobre los inmigrantes somalíes y los llama “basura”, muchos consideran que esto es un defecto personal, un estallido individual de intolerancia. Nos consuela la idea de que la sociedad ha dejado atrás tal barbarie, que nuestras instituciones y valores han superado la discriminación como medio cultural de degradar a las personas.

Y a primera vista, eso parece ser cierto. Celebramos a Martin Luther King Jr. con una fiesta nacional. Ya no existen baños separados; los afroamericanos asumen un papel de liderazgo en la vida pública. El acoso en el lugar de trabajo, que una vez se consideró normal, ahora es punible.

Sin embargo, estos símbolos de progreso pueden crear la ilusión de que la discriminación ha sido derrotada. La retórica de Trump es anticuada, clara, hostil, ruidosa. Pero la discriminación actual a menudo funciona de manera muy diferente. ¿Y si no ha desaparecido en absoluto, pero silenciosamente cambió su forma? ¿Qué pasa si se adapta a las normas modernas, preservando al mismo tiempo su poder y precisión?

Consideren, por ejemplo, los derechos de las personas con discapacidad.

Los edificios pueden cumplir con la Ley de Igualdad de Discapacidad, pero las empresas rara vez emplean a personas con discapacidades, y si lo hacen, a menudo es simbólico en lugar de sustancial. La accesibilidad ha mejorado, pero la inclusión no ha seguido al mismo ritmo.

O veamos la industria financiera de la ciudad de Nueva York: Morgan Stanley, Goldman Sachs, AIG y otros. Estas instituciones trabajan con una mezcla de pautas escritas y expectativas culturales no escritas que determinan quién es contratado, quién da un paso adelante y quién encaja. Estos estándares no escritos rara vez se hablan abiertamente, pero se consideran ampliamente conocidos y se adhieren constantemente.

Tal norma está presente en silencio, pero inconfundible. Casi nunca verás a una persona con sobrepeso en el sector financiero, ya sea en la banca de inversión, en las mesas de negociación o en otras posiciones prominentes. Esta es la discriminación en su forma moderna: sutil, culturalmente reforzada y eficaz sin tener que ser nunca anunciada.

En verdad, la discriminación atraviesa nuestro comportamiento diario. Los pobres juzgan a los ricos, a los ricos a los pobres. Los norteamericanos discriminan a los latinos, a los blancos contra las personas de color, a los habitantes de la ciudad. Entre los residentes rurales. Entre los demócratas y a los demócratas; entre los republicanos y dentro de ellos. Y esto antes de sumergirnos en esferas religiosas.

Vemos jerarquías socialmente sancionadas en todas partes: el estereotipo del empleado “perezoso” en el servicio público frente al profesional “productivo” del sector privado; la exclusión de los “niños pobres” en las escuelas públicas en lugar de los elogios para los “niños geniales” en las instituciones privadas. Estos prejuicios no son inofensivos: dan forma a pautas, expectativas y caminos de vida.

Si estamos de acuerdo en que la discriminación está tan extendida, tan vieja y tan resistente, entonces la pregunta más profunda se vuelve inevitable para nosotros: ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se replica a sí misma, silenciosamente, implacablemente, siglo tras siglo?

La ciencia ha invertido enormes recursos para comprender los orígenes de la vida, el universo y la conciencia. Sin embargo, los orígenes de la discriminación, uno de los comportamientos más universales y destructivos de la humanidad, permanecen en gran medida inexplorados a nivel estructural. Hace un tiempo creamos especialidades académicas para entender la genética, la psicología, la antropología y la neurociencia. Tal vez hoy necesitemos una nueva: un departamento de estudios de la discriminación, una disciplina dedicada no solo a documentar los resultados de la discriminación, sino a examinar sus raíces, mecanismos y profunda reproducción psicológica y social.

Tenemos que enfrentar una posibilidad inquietante: ¿se construye nuestra confianza en nosotros mismos en base a lo contrario de los demás? ¿Definimos quiénes somos al negar lo que no somos? Si es así, la discriminación no es solo una carencia social. Quizás sea una distorsión estructural que está anclada en la identidad humana misma y no solo moldea cómo percibimos a los demás, sino también a nosotros mismos.

¿Sabemos cuánta discriminación siguen inculcando nuestras reacciones, juicios y narrativas diarias? La mayoría de las veces, no lo vemos.

La famosa frase de Martin Luther King sigue inspirando: “Tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde son juzgados no por su color de la piel, sino por la naturaleza de su carácter”.

Pero, ¿alguna vez hemos sopesado realmente estas palabras, la esencia de su significado? ¿Estamos estudiando esto? ¿Practicamos esto? ¿Entendemos eso? Si alguien preguntara: “¿Cuál es la esencia de tu personalidad?”

Durante siglos, la sociedad ha tratado de regular la discriminación externamente a través de leyes, políticas y reformas. Estas son necesarias, pero no suficientes. El nuevo horizonte es interno: la transformación de las estructuras que dan forma a la percepción, las historias que heredamos y los reflejos que rara vez verificamos.

¿Tenemos el valor de desmantelar las fuerzas tanto internas como externas que están favoreciendo la discriminación? Si no abordamos la discriminación en sus raíces, en la identidad, en la cultura, en la conciencia, seguirá apareciendo una y otra vez en miles de nuevas máscaras.

David Andersson

Fuente: PRESSENZA.COMLeer más