Cada 11 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1857 – MASONERÍA ARGENTINA. Se funda en Buenos Aires la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Algunos de sus miembros fueron Justo José de Urquiza, Juan Gregorio de Las Heras, Juan Martín de Pueyrredón, Manuel Argerich, Domigo Sarmiento y Leandro Alem.

1880 – CARLOS GARDEL. Nace en la ciudad francesa de Toulouse el cantante, compositor y actor Carlos Gardel, máximo exponente del tango nacionalizado argentino en 1923. Su voz fue registrada por la Unesco en el programa Memoria del Mundo para la preservación de documentos del patrimonio histórico de los pueblos.

1946 – CREACIÓN UNICEF. En la ciudad de Nueva York se funda el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con el fin de proveer de ayuda humanitaria y defender la igualdad de derechos de los niños, adolescentes y de sus madres en países en desarrollo.

1964 – ERNESTO GUEVARA. El revolucionario comunista argentino Ernesto “Che” Guevara, ministro de Industrias de Cuba, pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en defensa de la soberanía de cubana y de “las naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo, y el neocolonialismo”.

1970 – JOHN LENNON. Se lanza en Londres el álbum John Lennon/Plastic Ono Band, el primero de estudio del exmiembro de The Beatles considerado uno de los más refinados del músico y compositor de la legendaria banda británica.

2002 – COPA SUDAMERICANA. San Lorenzo de Almagro gana la primera edición de la Copa Sudamericana al empatar en su estadio 0 a 0 con el colombiano Atlético Nacional de Medellín. En el partido de ida disputado en Colombia había goleado 4 a 0.

2011 – SEBASTIÁN BATTAGLIA. El volante Sebastián Bataglia, el jugador que más títulos ganó con Boca Juniors (17), juega su último partido en Primera División. Fue en la victoria “xeneize” por 1-0 ante All Boys en el estadio La Bombonera.

2020 – CARLOS CALVO. A los 67 años de edad muere en Buenos Aires el actor y comediante Carlos Andrés Calvo, quien ganó popularidad en la década de 1980 por interpretar al personaje de “Carlín” en la exitosa serie televisiva «Amigos son los

amigos” junto a Pablo Rago. También destacó por su papel protagónico en la telenovela El Rafa.

2021 – DÍA DE LAS MONTAÑAS. Se celebra el Día Internacional de las Montañas, instituido en 2003 por las Naciones Unidas para destacar la importancia del desarrollo sostenible de los ecosistemas montañosos, que albergan cerca de la mitad de las reservas de diversidad biológica del mundo.

2021 – DÍA DEL TANGO. Se celebra el Día del Tango en conmemoración de la fecha del natalicio de Carlos Gardel (1890) y del director de orquesta y compositor Julio de Caro (1899).

