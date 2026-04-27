Cada 28 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1804 – GRAN EPIDEMIA. El tráfico de esclavos y las pésimas condiciones sanitarias provocan una gran epidemia de viruela en Buenos Aires. Desde el siglo XVIII hasta fines del XIX la actual capital argentina sufrió además devastadores contagios de tifus y de fiebre amarilla.

1938 – NACE JORGE D´ELIA. Nace en la ciudad bonaerense de La Plata el actor, dramaturgo y escritor Jorge D’Elía, ganador del primer Premio Nacional de Teatro por «Mattinata», una de las once obras que escribió a lo largo de una carrera de seis décadas. También trabajó en cine y televisión.

1945 – BENITO MUSSOLINI. La resistencia italiana ejecuta al dictador Benito Mussolini, de 61 años, apodado “El duque”, fundador del fascismo y aliado de la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial. “El duque” fue ejecutado junto a otros fascistas en la localidad de Giulino di Mezzegra (Como, Italia), donde sus cuerpos fueron colgados cabeza abajo.

1967 – CASSIUS CLAY. El campeón mundial de boxeo estadounidense Cassius Clay pierde el título y la licencia de pugilista por negarse a combatir en la guerra de Vietnam. Clay cambió su nombre por el de Mohamad Alí y se convirtió en uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

1972 – SERGIO MASSA. Nace en la ciudad bonaerense de San Martín el abogado y político Sergio Tomás Massa, líder del Frente Renovador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Massa fue intendente de Tigre, jefe de Gabinete y candidato presidencial en las elecciones de 2015.

1974 – NACE PENÉLOPE CRUZ. Nace en el municipio madrileño de Alcobendas la actriz Penélope Cruz Sánchez, la primera española en ganar un premio Óscar. Ganó el galardón de la Academia de Hollywood en 2008 por su papel de reparto en el filme “Vicky Cristina Barcelona”, dirigido por el estadounidense Woody Allen.

1970 – NACE DIEGO SIMEONE. Nace en Buenos Aires el exfutbolista y entrenador Diego Pablo Simeone, figura de la selección argentina y actual técnico del Atlético de Madrid español. Como jugador del equipo “Colchonero” ganó una Copa del Rey, una Liga de Primera División y una Europa League. Con la selección argentina ganó la Copa América de 1991 y la de 1993.

1995 – SUB-20 CAMPEÓN. Dirigida por José Pekerman, la selección argentina sub 20 gana el Mundial de Qatar 1995 al vencer a Brasil por 2-0 con goles de Leonardo Biagini y de Francisco “Panchito” Guerrero.

2002 – JUAN R. RIQUELME. El mediocampista boquense Juan Román Riquelme es expulsado por primera vez en su carrera por pegarle un puñetazo a Fabián Santa Cruz, de Banfield, por haberle tocado el trasero en un forcejeo por la posesión de la pelota. Ocurrió a los 37 minutos del primer tiempo de un partido en la cancha del “Taladro” que terminó con victoria local por 1-0.

2023 – SEGURIDAD Y SALUD. Se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, declarado en 2003 por la Organización Internacional del Trabajo para promover la prevención de accidentes en el ámbito laboral.

FUENTE: NUEVAREGION.COM + TELAM