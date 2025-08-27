Raimundo recibió a integrantes del Estudio de Danzas Ballet Miriam Docola, elegido mejor escuela en certamen nacional



En el evento, desarrollado en Villa Carlos Paz, las alumnas cosecharon una importante cantidad de medallas, pero además la institución obtuvo el premio mayor como mejor escuela. El intendente las felicitó por el logro y Miriam Docola le agradeció el apoyo permanente de la Municipalidad.

Este miércoles por la mañana, el intendente Leonardo Raimundo recibió a integrantes del Estudio de Danzas Ballet Miriam Docola, elegido mejor escuela en un importante certamen nacional.

El evento, denominado Gran Centro República Danza, tuvo lugar durante todo este mes en Villa Carlos Paz, Córdoba, con la participación de instituciones de diferentes puntos del país. A partir de la demostración individual de destrezas en diferentes danzas (árabe, española, clásico, jazz, polinesias, salsa y ritmos urbanos) las alumnas de la entidad local obtuvieron una importante cantidad de medallas, pero además el Estudio de Danzas Ballet se alzó con el premio mayor a la mejor escuela.

Del encuentro, celebrado en la sala de Prensa de la Municipalidad, participaron el primer mandatario local, las bailarinas, la directora Miriam Docola y docentes.

Raimundo felicitó a las chicas y expresó que son un orgullo para la ciudad. En contrapartida, Docola agradeció el apoyo permanente que les brinda la Municipalidad.

Raimundo recibió a integrantes del Estudio de Danzas Ballet Miriam Docola, elegido mejor escuela en certamen nacional .