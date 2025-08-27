MULTITUDINARIA CONCENTRACIÓN FRENTE A LA CAJA DE JUBILACIONES

Este miércoles 27 de agosto, miles de docentes de AMSAFE de los 19 departamentos nos movilizamos a la Caja de Jubilaciones en la ciudad de Santa Fe, en el marco del plan de lucha votado por la Asamblea Provincial.

Desde la delegación San Lorenzo se movilizó un gran grupo de docentes activos y jubilados, manifestando el rechazo a la reforma previsional y todos los perjuicios que genera para la docencia santafesina: pago de aumentos a los 60 días a jubilados y jubiladas, el aporte “solidario” obligatorio y compulsivo, la pérdida del 82% móvil. Y los cambios en la edad jubilatoria y los aportes. Sostenemos, en el marco de la reforma constitucional, que la Caja debe declararse INSTRANSFERIBLE.

Desde AMSAFE seguimos en la calle, defendiendo la Caja de Jubilaciones, los derechos de activos y jubilados y la escuela pública.

MIL CLASES PÚBLICAS EN SAN LORENZO

Porque somos obstinadamente docentes, no abandonamos la lucha.

Junto a los compañeros y compañeras de SADOP, el viernes 29 de agosto, a las 12,30 h, en el Paseo del Pino de San Lorenzo, desde AMSAFE San Lorenzo realizaremos una clase pública para exigir la reapertura de paritarias.

En las aulas y en las calles, seguimos enseñando.

CONVENIO DE AMSAFE SAN LORENZO – AMPIP CAJA DE PRODUCTOS SEPTIEMBRE 2025

A través del Convenio entre AMSAFE SAN LORENZO y AMPIP, las y los afiliados tienen acceso a Cajas con Productos de la Proveeduría de AMPIP.

Esta nueva solicitud de compra se realizará hasta el VIERNES 29/08/25, a través del formulario disponible en las redes de AMSAFE San Lorenzo.

Una vez hecha la inscripción se deberá esperar un correo confirmando la solicitud. En el mismo se enviará el Alias para transferir el pago.

Recordamos que los/las solicitantes deben estar afiliados/as a AMSAFE San Lorenzo y a AMPIP.

Las cajas se entregarán a partir del 8 DE SEPTIEMBRE, luego de informada la transferencia.

LAS Y LOS DOCENTES FESTEJAMOS NUESTRO DÍA

El Viernes 19 de septiembre a las 21 h en el Salón de AMPIAVA (aceiteros), las y los docentes festejamos nuestro día con Cena, Baile y Sorteos entre los afiliados y afiliadas que hayan adquirido la tarjeta de la cena.

Reservá tu tarjeta a través del formulario disponible en las redes de AMSAFE San Lorenzo. Valor de la tarjeta: Afiliados/as a AMSAFE San Lorenzo: $60000 a pagar en dos cuotas de $30000. No afiliados/as: $80000, en dos cuotas de $40000. El valor de tarjeta se mantendrá reservando y abonando la 1° cuota antes del 31/08/25. Único medio de pago por transferencia.