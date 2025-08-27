Caracoles como nunca ante los viste



Los caracoles no son unas criaturas que provoquen muchas pasiones en el estado humano. En principio, no tienen la belleza y el encanto de las mariposas, ni la gracia de las mariquitas… Pero estas impresionantes fotos de Katarzyna Zaluzna van a ayudarnos a verlos con otros ojos.

Los caracoles a menudo se consideran plagas de jardín porque se alimentan de una variedad de plantas y vegetales. En particular, se sabe que dañan las plantas jóvenes y las plántulas. Algunas especies, como el caracol de jardín común, puede ser especialmente problemático para los jardineros porque son altamente adaptables y pueden rápidamente reproducir. Pero , si los observamos bien, pueden ser protagonistas de increíbles fotografías, sobre todo si se encuentran en su entorno natural.

La fotógrafa ha conseguido retratar a los caracoles con una belleza que no habíamos visto antes en otras imágenes similares. En ocasiones, tardó más de una hora en conseguir la imagen deseada. Pero, el esfuerzo ha valido la pena. Sus fotos tienen una textura y un color tan especiales que, en algunos casos, parecen cuadros.

Si os gustan, os aconsejamos que no os perdáis el resto de su trabajo.

Fotos publicadas por cortesía de Katarzyna Zaluzna.

Fuente: NuestroClima.com