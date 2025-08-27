1963 – LUTHER KING.

Unas 250.000 personas asisten en Washington a la Marcha por el Trabajo y la Libertad, organizada por el activista Martin Luther King, quien pronuncia su famoso discurso “Yo tengo un sueño” que extendería por Estados Unidos la conciencia pública sobre los derechos civiles. King fue uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense.

1821 – ARCHIVO GENERAL. El general y gobernador bonaerense Martín Rodríguez, decreta la fundación del Archivo General de esa provincia, el que luego se convertiría en el actual Archivo General de la Nación.

1905 – FIDEL PINTOS. Nace en la ciudad de Buenos Aires el actor y humorista argentino Fidel Pintos, una de las grandes figuras de la comicidad en televisión, cine y teatro. Actuó en 36 películas y en exitosos ciclos del teatro de revista porteño.

1919 – GODFREY HOUNSFIELD. Nace en la ciudad inglesa de Newark el ingeniero electrónico y científico Godfrey Newbold Hounsfield, inventor de la Tomografía Axial Computarizada, el primer escáner aplicado a la medicina. Recibió el Premio Nobel de Medicina en 1979 junto con el físico sudafricano-estadounidense Alan Cormack.

1944 – ÁNGEL C. ROJAS. Nace en la localidad bonaerense de Sarandí el exfutbolista Ángel Clemente Rojas, popularmente llamado “Rojitas”, uno de los grandes cracks del fútbol argentino y figura de Boca Juniors en la década de los años ‘60. Convirtió 79 goles a lo largo de 222 partidos.

1954 – MARIA ROSA YORIO. Nace en Buenos Aires la cantante, pintora y profesora de canto María Rosa Yorio, una de las grandes voces femeninas del rock argentino. Fue corista de la banda Sui Generis y vocalista principal de PorSuiGieco. Yorio grabó siete discos como solista.

1962 – DAVID FINCHER. Nace en la ciudad de Denver (Colorado, EEUU), el cineasta y productor estadounidense David Fincher, quien dirigió destacados films de Hollywood como “El curioso caso de Benjamin Button” (2008) y “La red social” (2010).

1987 – JOHN HUSTON. A los 81 años de edad muere en la ciudad de Middletown (Rhode Island, EEUU) el célebre cineasta estadounidense John Huston, quien dirigió clásicos de la historia del cine como El halcón maltés, La reina Africana, Moby Dick y El honor de los Prizzi.

2004 – ARGENTINA CAMPEÓN. Con Marcelo Bielsa en la dirección técnica, la selección argentina de fútbol gana invicta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, al vencer a Paraguay por 1 a 0 con gol de Carlos Tévez.

2004 – GENERACIÓN DORADA. La selección argentina de básquetbol ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 al vencer a Italia por 84 a 69. Fue la consagración histórica del equipo dirigido por Rubén Magnano y que contaba con Emanuel Ginobili, Andrés Nocioni, Luis Scola, Walter Herrmann, y Fabricio Oberto, entre otros jugadores de la “generación dorada” del básquetbol argentino.

DÍA DE LA ANCIANIDAD. Se celebra el Día de la Ancianidad en conmemoración de la fecha de 1948 en el que la primera dama, Maria Eva Duarte de Perón, proclamó los derechos de los adultos mayores.

