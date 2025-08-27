El secreto de Tesla: cómo conquistó la carga eléctrica mientras sus rivales multiplican enchufes



Aunque hoy abundan los puntos de recarga, Tesla sigue liderando la experiencia de usuario. Su estrategia combina precios más bajos, fiabilidad casi absoluta y un ecosistema cerrado que recuerda al modelo de Apple. En un mercado donde los fallos frustran a los conductores, la marca estadounidense ha convertido algo tan simple como “enchufar y listo” en su mejor argumento de venta.

Nota original en: GIZMODO