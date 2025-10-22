Raimundo brindó un reconocimiento a Tienda Elena, que cumplió 70 años de trayectoria



El intendente Leonardo Raimundo recibió a la titular del comercio, Elena Santi, y le entregó una placa y una copia del decreto que formalizó la distinción.

A través de la firma del decreto Nº 675, el intendente Leonardo Raimundo brindó un reconocimiento a la Tienda Elena, que en 2025 cumplió 70 años de vida comercial en San Lorenzo.

Este miércoles el mandatario y la secretaria de Gobierno, Verónica Cittadini, recibieron a la propietaria de la firma, Elena Santi, y le entregaron una placa conmemorativa y una copia de la declaración que reconoce la extensa trayectoria comercial del histórico local sanlorencino.

El encuentro, desarrollado en la sala de Prensa de la Municipalidad, contó con la presencia de la familia de la homenajeada y su empleada, quien desde hace tres décadas forma parte del equipo de trabajo. Durante la ceremonia, Raimundo destacó “el esfuerzo, la constancia y los valores de una familia que hizo de su comercio un símbolo del trabajo y la perseverancia en nuestra ciudad”.

El decreto municipal resalta los setenta años de actividad ininterrumpida de la tienda, fundada por Elena y su esposo, Alberto Giacone, quienes comenzaron vendiendo ropa en los campos de la región y luego se establecieron en su local de Entre Ríos 829.

“A veces no tenían dinero y hacían trueques a cambio de comida. A la edad de 21 años iniciaron sus actividades, siguieron con el apoyo de sus hijos y siempre se mantuvieron en el mismo lugar atendiendo a distintas generaciones”, resalta la declaración.

Elena agradeció a la Municipalidad, así como a su familia, a su colaboradora y a los clientes que la han acompañado a lo largo de siete décadas.

Con este homenaje, el Municipio de San Lorenzo puso en valor una historia de esfuerzo, continuidad y dedicación que forma parte de la identidad comercial de la ciudad.

