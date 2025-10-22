Emprendedores locales recibieron microcréditos a tasa 0 para el desarrollo de sus proyectos



Los aportes corresponden al programa Banco Solidario del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia. Serán destinados a la adquisición de insumos, herramientas y maquinarias.

En el Espacio Coworking de San Lorenzo, se llevó a cabo la entrega de microcréditos a tasa 0 a un grupo de emprendedores locales de diversos rubros. Los aportes serán destinados a la adquisición de insumos, herramientas y maquinarias para fortalecer sus proyectos productivos.

Los microcréditos se otorgaron en el marco del programa Banco Solidario, una iniciativa del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, que promueve la inclusión financiera y el desarrollo económico de trabajadores independientes y pequeños productores mediante créditos accesibles sin costo financiero.

El acto contó con la presencia del intendente Leonardo Raimundo; la secretaria de Gobierno, Verónica Cittadini; el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; la diputada nacional Melina Giorgi; la diputada provincial Silvana Di Stéfano, la subsecretaria de Desarrollo Local, Empleo, Producción y Turismo, Delfina Cavagnero; y la doctora Luciana Resquín.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de estas políticas públicas para impulsar la economía social y acompañar a los emprendedores que generan empleo y valor local.

