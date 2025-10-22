Fases lunares: ¿Cómo influyen en nuestro estado emocional y cómo aprovechar esa energía?



Como bien sabemos, en un período de 29 días, la luna transita cuatro fases principales: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.

Estos fenómenos cíclicos están asociados con el mundo de las emociones, y en astrología, con los vínculos afectivos y nuestro lado más vulnerable. En esta nota te contamos qué dicen los especialistas de la influencia de las fases lunares en las personas.

LA LUNA LLENA

Se da cuando el sol la ilumina por completo. Es una fase potente, con grandes revelaciones. “Son consideradas finales, conclusiones, y culminaciones de situaciones que ocurrieron durante la luna nueva”, explica Florencia Vázquez, astróloga y experta en lunas. “La Luna Llena te hace sentir más energía y esto hace que te cueste un poco más dormir, y por ende, se vincula mucho al insomnio con esta fase. Un buen ritual para practicar, es el de prender un fuego en la parrilla, o en una ollita, escribir todo aquello que ya no elijo para mí y quemarlo, para que el fuego transmute y la energía de la luna se lo lleve”.

CUARTO MENGUANTE

Para los especialistas, se trata de una fase de reposo y reflexión. Invita a reducir, achicar, y soltar. “La luna comienza el proceso de dejar de estar iluminada hasta regresar a la fase de luna nueva y volverse invisible. Como la luna da la sensación de estar vaciándose, es que durante todo este ciclo podés trabajar con lo que necesitás soltar”, explica Dalia Walker.

LUNA NUEVA

Es una fase que no permite ver su lado iluminado. Representa comienzos e inicios de todo tipo, así como lo que necesita potencia para crecer: “La luna nueva trae, podemos decretar intenciones claras y precisas, y lo que intencionemos, será”.

CUARTO CRECIENTE

Ocurre en los días siguientes a la luna nueva, y es un momento para gestar, intencionar y potenciar un proceso: “La fuerza de la luna creciente da potencia de avance a todo lo que se haga bajo su bendición. Todo lo que se haga en esta fase lunar, estará teñido de un crecimiento potente”.

La energía lunar, según el signo

¿Qué significa que haya «Luna llena en Sagitario»? Conocer en qué signo está la luna, ayuda a entender el clima o la energía predominante; hay una poderosa relación entre el calendario lunar y el comportamiento humano, aseguran los astrólogos.

En Aries : esta energía invita a actuar, accionar, iniciar y liderar. Es un momento para darle movimiento a aquello que se estancó.

: esta energía invita a actuar, accionar, iniciar y liderar. Es un momento para darle movimiento a aquello que se estancó. En Tauro: es ideal para el goce y el disfrute. Es una energía que invita a gozar del arte, los sabores, y la naturaleza.

es ideal para el goce y el disfrute. Es una energía que invita a gozar del arte, los sabores, y la naturaleza. En Géminis: es divertida, alegre y volátil.

es divertida, alegre y volátil. En Cáncer: esta energía presta a ponerse emocional y sensible. Despierta la necesidad de quedarse en casa, y estar en familia o entre amigos.

esta energía presta a ponerse emocional y sensible. Despierta la necesidad de quedarse en casa, y estar en familia o entre amigos. En Leo: lo mejor que tiene esta energía, es la potencia y la confianza que transmite. La energía leonina es muy cálida, muy del ego, y de “comerse el mundo”.

lo mejor que tiene esta energía, es la potencia y la confianza que transmite. La energía leonina es muy cálida, muy del ego, y de “comerse el mundo”. En Virgo: es ideal para la organización. Virgo es el signo del orden, la limpieza, la salud y del lugar que ocupamos dentro de un sistema.

es ideal para la organización. Virgo es el signo del orden, la limpieza, la salud y del lugar que ocupamos dentro de un sistema. En Libra: es la belleza, la apertura, el placer del encuentro con otro. Esta luna nos maravilla con su poder social.

es la belleza, la apertura, el placer del encuentro con otro. Esta luna nos maravilla con su poder social. En Escorpio: es intensa, y nos invita a entrar en contacto con las profundidades del inconsciente. Es un signo que favorece la transmutación, el cambio y a soltar lo viejo y transformarlo.

es intensa, y nos invita a entrar en contacto con las profundidades del inconsciente. Es un signo que favorece la transmutación, el cambio y a soltar lo viejo y transformarlo. En Sagitario: nos llama a aprender, abrirnos, disfrutar del conocimiento y de los viajes.

nos llama a aprender, abrirnos, disfrutar del conocimiento y de los viajes. En Capricornio: favorece el trabajo, la madurez y los vínculos de autoridad. Nos propone amigarnos con el esfuerzo.

favorece el trabajo, la madurez y los vínculos de autoridad. Nos propone amigarnos con el esfuerzo. En Acuario: casi eléctrica, esta energía encuentra profundidad entre pensamientos, dando ideas brillantes.

casi eléctrica, esta energía encuentra profundidad entre pensamientos, dando ideas brillantes. En Piscis: nos hace sentir diluidos, sin borde, muyemocionales.

Fuente: NuestroClima.com