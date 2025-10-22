1951 – CHARLY GARCÍA.

Nace en Buenos Aires el músico, compositor y cantante Carlos Alberto “Charly” García, una de las figuras más importantes del rock argentino y latinoamericano. Ganó un premio Grammy y seis Carlos Gardel, entre otros galardones. Desde 2010 es Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1868 – MARIQUITA S. DE THOMPSON. A la edad de 81 años muere en Buenos Aires la patriota Mariquita Sánchez de Thompson, de activa participación en la gesta de la independencia argentina de la corona española. En su casa se entonaron por primera vez las estrofas del Himno Nacional Argentino.

1915 – SUFRAGIO FEMENINO. Alrededor de 30.000 mujeres marchan por la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York para reclamar por el derecho femenino al voto en Estados Unidos, demanda que había comenzado en 1848 y se logró en 1920.

1940 – O REI PELÉ. Nace en el municipio de Tres Corazones (Minas Gerais, Brasil) el exfutbolista Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, uno de los mejores y más hábiles delanteros de todos los tiempos. Con Brasil ganó los mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, dentro de un total de 19 campeonatos.

1943 – CARLOS ULANOVSKY. Nace en Buenos Aires el periodista, docente e historiador Carlos Alberto Ulanovsky, autor de numerosos libros sobre medios de comunicación, entre ellos el destacado “Días de radio”.

1947 – BERNARDO HOUSSAY. El médico, farmacéutico y académico argentino Bernardo Houssay gana el Premio Nobel de Medicina 1947 por sus descubrimientos sobre la regulación de la cantidad de azúcar en sangre. Es el primer latinoamericano en recibir un Nobel de Medicina.

1951 – FEDERICO MOURA. Nace en la ciudad de La Plata el músico, compositor Federico Moura, vocalista y líder de la banda de rock Virus, uno de cantantes más influyentes de la década de 1980.

1960 – “PUMA” GOITY. Nace en Buenos Aires el actor y humorista de cine, teatro y televisión Gabriel “Puma” Goity, quien lleva ganados cuatro premios Martín Fierro, dos Cóndor de Plata y un Konex al mérito.

1969 – ESTUDIANTES DE LA PLATA. En el estadio La Bombonera, Estudiantes de la Plata pierde la Copa Europeo-Sudamericana ante el Milan italiano pese a vencer por 2-1. Fue una de las finales más violentas y “la página más negra del fútbol” en Argentina. El arquero “pincha” Alberto Poletti y sus compañeros Eduardo Manera y Aguirre Suárez fueron presos por agresiones a rivales. Milan ganó el título porque había triunfado en la ida por 3-0.

1971 – AIR BAG. La alemana Mercedes-Benz patenta el airbag en Estados Unidos, con lo que se convierte en la primera empresa automovilística en registrar ese sistema de seguridad, que incluyó en sus automóviles en 1981. El airbag fue patentado por primera vez en 1952 por su inventor, el ingeniero estadounidense John Hetrick, pero el invento no interesó a los fabricantes de automóviles.

2007 – FERNANDO DE LA RÚA. La Justicia federal procesa al expresidente Fernando De la Rúa por el homicidio de 39 personas durante la represión policial del estallido social de fines de diciembre de 2001, que desembocó en su renuncia a la jefatura del estado.

DIA DE LA SUPERVIVENCIA INFANTIL. Se celebra el Día de Acción para la Supervivencia Infantil con el fin de detener la mortalidad de niños menores de 5 años y de madres por causas prevenibles, como la neumonía, la diarrea, complicaciones durante el parto o la desnutrición.

