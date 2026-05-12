La nalbufina, conocida comercialmente bajo marcas como Nubain, es un opioide sintético utilizado para tratar dolores moderados y severos, especialmente en ámbitos hospitalarios. Se administra principalmente mediante inyecciones intravenosas, intramusculares o subcutáneas y suele emplearse en pacientes que atraviesan cirugías, traumatismos o cuadros de dolor agudo intenso.

El medicamento volvió a quedar en foco luego de una investigación judicial que derivó en allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por una presunta red de comercialización ilegal de ampollas de nalbufina hacia localidades bonaerenses. La causa se originó tras detectar un aumento del consumo clandestino y de internaciones asociadas al uso indebido de esta sustancia.

Desde el punto de vista farmacológico, la nalbufina actúa sobre el sistema nervioso central mediante un mecanismo conocido como agonista-antagonista. Esto significa que activa ciertos receptores opioides —especialmente los receptores kappa— para aliviar el dolor, mientras bloquea otros receptores vinculados a efectos más peligrosos de opioides tradicionales como la morfina o el fentanilo.

Una de las particularidades de este fármaco es que una dosis de 10 miligramos de nalbufina tiene un efecto analgésico similar a 10 miligramos de morfina. Por esa razón, su administración se encuentra reservada a profesionales médicos y contextos clínicos específicos, como analgesia pre y postoperatoria, atención obstétrica durante el parto y tratamientos de dolor traumático.

Aunque en algunos países la nalbufina no posee el mismo nivel de control legal que otros opioides considerados narcóticos de alto riesgo, su uso indebido puede generar dependencia física y distintos efectos secundarios. Entre los más frecuentes se encuentran la sedación, mareos, sudoración, somnolencia y alteraciones respiratorias.

Especialistas advierten además que el consumo fuera de supervisión médica puede derivar en cuadros de abuso, especialmente cuando la sustancia circula en mercados clandestinos. En ese contexto, las investigaciones judiciales buscan determinar cómo se desvía el medicamento desde circuitos sanitarios hacia redes de comercialización ilegal.

El crecimiento del consumo no terapéutico de opioides sintéticos preocupa a autoridades sanitarias y judiciales debido al impacto que estas sustancias pueden generar sobre la salud pública. Por eso, los operativos recientes apuntan no solo a frenar el tráfico ilegal, sino también a rastrear el origen de las ampollas y los canales de distribución utilizados para su venta clandestina. ​ ROSARIOPLUS